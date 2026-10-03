LINGO: Βίλλυ & Βασίλης τίναξαν την μπάνκα στον αέρα με 8.340 ευρώ!

Η στρατηγική που άφησε άφωνο τον Μουτσινά και τους χάρισε το μεγάλο έπαθλο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βίλλυ και ο Βασίλης κέρδισαν 8.340 ευρώ στον τελικό του LINGO.
  • Ο Βασίλης έδειξε υπομονή και μεθοδικότητα αποκαλύπτοντας λέξεις.
  • Στον πρώτο γύρο κέρδισαν 2.085 ευρώ, διπλασιάζοντας το ποσό στον επόμενο γύρο.
  • Η τακτική του Βασίλη ανάγκασε το σύστημα να εμφανίσει αυτόματα λέξη πέντε γραμμάτων που ξεκινούσε από «Β».
  • Ο Νίκος Μουτσινάς εξέφρασε ενθουσιασμό και συνεχάρη το ζευγάρι για την επιτυχία τους.

Η Βίλλυ και ο Βασίλης όχι μόνο έφτασαν στον μεγάλο τελικό, αλλά κέρδισαν και το μέγιστο ποσό των 8.340 ευρώ.

Ο Βασίλης είχε τρομερή ρέντα, φανερώνοντας με υπομονή και μεθοδικότητα μία-μία τις λέξεις.

Το τεσσάρι LINGO απέφερε στον ίδιο και τη σύζυγό του 2.085 ευρώ, ποσό που διπλασίασαν στον επόμενο γύρο με έναν εντυπωσιακό τρόπο! Ο παίκτης ανάγκασε με την τακτική του το σύστημα να εμφανίσει αυτόματα στον πίνακα τη λέξη που ξεκινούσε από «Β» και είχε πέντε γράμματα.

LINGO: Άναυδος ο Νίκος Μουτσινάς με την τακτική του Βασίλη

LINGO: Άναυδος ο Νίκος Μουτσινάς με την τακτική του Βασίλη

«Α, βγήκε αυτόματα. Τι ήταν αυτό; Τι έκανες; Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τι έκανες, ρε άτιμε;», είπε εντυπωσιασμένος ο Νίκος Μουτσινάς.

Το εξάρι LINGO με πρώτο γράμμα το «Π» θα τους έκανε κατά 8.340 ευρώ πλουσιότερους, όπως και έγινε!

LINGO: Η Βίλλυ και ο Βασίλης έβαλαν στην τσέπη τους 8.340 ευρώ

LINGO: Η Βίλλυ και ο Βασίλης έβαλαν στην τσέπη τους 8.340 ευρώ

Η εξέλιξη αυτή σκόρπισε τεράστια χαμόγελα στο πλατό, με τον Νίκο Μουτσινά να αγκαλιάζει και να συγχαίρει το ζευγάρι για την άκρως επιτυχημένη πορεία του στο παιχνίδι!

Δείτε όλα τα επεισόδια του LINGO

 

 

 

 

 

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LINGO
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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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