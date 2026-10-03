Η Βίλλυ και ο Βασίλης όχι μόνο έφτασαν στον μεγάλο τελικό, αλλά κέρδισαν και το μέγιστο ποσό των 8.340 ευρώ.

Ο Βασίλης είχε τρομερή ρέντα, φανερώνοντας με υπομονή και μεθοδικότητα μία-μία τις λέξεις.

Το τεσσάρι LINGO απέφερε στον ίδιο και τη σύζυγό του 2.085 ευρώ, ποσό που διπλασίασαν στον επόμενο γύρο με έναν εντυπωσιακό τρόπο! Ο παίκτης ανάγκασε με την τακτική του το σύστημα να εμφανίσει αυτόματα στον πίνακα τη λέξη που ξεκινούσε από «Β» και είχε πέντε γράμματα.

LINGO: Άναυδος ο Νίκος Μουτσινάς με την τακτική του Βασίλη

«Α, βγήκε αυτόματα. Τι ήταν αυτό; Τι έκανες; Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τι έκανες, ρε άτιμε;», είπε εντυπωσιασμένος ο Νίκος Μουτσινάς.

Το εξάρι LINGO με πρώτο γράμμα το «Π» θα τους έκανε κατά 8.340 ευρώ πλουσιότερους, όπως και έγινε!

LINGO: Η Βίλλυ και ο Βασίλης έβαλαν στην τσέπη τους 8.340 ευρώ

Η εξέλιξη αυτή σκόρπισε τεράστια χαμόγελα στο πλατό, με τον Νίκο Μουτσινά να αγκαλιάζει και να συγχαίρει το ζευγάρι για την άκρως επιτυχημένη πορεία του στο παιχνίδι!

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