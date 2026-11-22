Η CUPRA είναι πλέον μια ανεξάρτητη μάρκα από της SEAT. Ο διαχωρισμός έγινε σε μια προσπάθεια να τονιστεί ο premium χαρακτήρας των μοντέλων της τα οποία διακρίνονται όχι μόνο για την εντυπωσιακή σχεδίαση αλλά και για την υψηλή ποιότητα κατασκευής. Εμείς αυτή την φορά πήραμε για δοκιμή το νέο CUPRA RAVAL ένα μοντέλο που έρχεται να εκφράσει με τον πιο αυθεντικό τρόπο τη φιλοσοφία της μάρκας, Δεν μιλάμε απλά για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης αλλά ένα μοντέλο που διαθέτει έντονη προσωπικότητα .

Μάλιστα το CUPRA RAVAL σχεδιασμένο από λευκό χαρτί βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ και κατασκευάζεται στη Βαρκελώνη. Το όνομά του προέρχεται από το El Raval, μία από τις πιο αυθεντικές και αντισυμβατικές γειτονιές της Βαρκελώνης. Πρόκειται για έναν τόπο γεμάτο ενέργεια, πολιτισμό, δημιουργικότητα με διαφορετικές επιρροές , όλα δηλαδή τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα του νέου μοντέλου.



Εξωτερικά το CUPRA RAVAL απλά κλέβει την παράσταση από όποια μεριά και αν το κοιτάξεις. Μπροστά η σχεδίαση θυμίζει ρύγχος καρχαρία με δυναμικές γραμμές στο καπό που χαρίζουν δυναμικότητα. Την ίδια στιγμή το φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA και οι επιθετικοί προβολείς Matrix LED με τις δυναμικές ακολουθίες φωτισμού προσδίδουν στο αυτοκίνητο μια εικόνα υψηλής τεχνολογίας . Τα προηγμένα φωτιστικά σώματα προσαρμόζονται αυτόματα στο περιβάλλον και τις συνθήκες οδήγησης, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας.



Την ίδια δυναμική εικόνα αποκομίζεις και στο πλαινό μέρος με κομψές πλευρικές επιφάνειες να ενσωματώνουν κρυφές, φωτιζόμενες χειρολαβές θυρών. Επιλογή που αναδεικνύει τη μίνιμαλ αισθητική συντελώντας και στην αεροδυναμική του απόδοση. Ο σχεδιασμός του πίσω μέρους ενισχύει το DNA της CUPRA, με τα φωτιστικά σώματα που εκτείνονται οριζόντια και το φωτιζόμενο λογότυπο χωρίς περίγραμμα .Ο εντυπωσιακός διαχύτης και τα 3D εφέ φωτισμού προσδίδουν επίσης στην τεχνολογική υπεροχή του μοντέλου.

Όπως είπαμε το CUPRA RAVAL έχει δώσει έμφαση στην αεροδυναμική, ενσωματώνοντας μια πλήρως βελτιστοποιημένη στρατηγική ροής αέρα, .Μιλάμε για τις προεξέχουσες πίσω γραμμές C, τους αεροδυναμικά σχεδιασμένους τροχούς οι κρυφές χειρολαβές θυρών, η πίσω αεροτομή και τα ενεργά πτερύγια της μάσκας (active grill shutter) Όλα συνεργάζονται για τον έλεγχο της ροής και τη μείωση της αντίστασης. Το αποτέλεσμα είναι η χαμηλότερη αεροδυναμική αντίσταση που έχει επιτευχθεί ποτέ σε μοντέλο CUPRA κάτι που ωφελεί και στην αποδοτικότητα του ηλεκτρικού συστήματος.



Το νέο CUPRA RAVAL είναι εξοπλισμένο με τα φαρδύτερα ελαστικά στην κατηγορία του, πλάτους έως 235 mm, υπογραμμίζοντας τη στιβαρότητα και τη σταθερότητά του. Το CUPRA RAVAL είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας που διαθέτει τη βαφή Plasma Iridescent, η οποία αλλάζει αποχρώσεις, από Cyan, Blue και Indigo σε Rose Red, ανάλογα με το φως. Επιπλέον, διακριτικά ματ φινιρίσματα όπως τα Manganese και Century Bronze τονίζουν τον τολμηρό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.



Με έντονη σχεδίαση, σύγχρονες τεχνολογίες και αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, το νέο RAVAL εκφράζει τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων της CUPRA και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της μάρκας να προσφέρει αυτοκίνητα που συνδυάζουν την καθημερινή πρακτικότητα με τη συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Με μήκος 4.046 mm, πλάτος 1.784 mm, ύψος 1.514 mm και μεταξόνιο 2.599 mm, το CUPRA RAVAL σε προϊδεάζει και για τους καλούς εσωτερικούς χώρους. Βάρος: 1.685 κιλά.



Το εσωτερικό του CUPRA RAVAL ακολουθεί την πεπατημένη του εξωτερικού όσον αφορά τον δυναμισμό της σχεδίασης . Η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα με τα μαλακά πλαστικά να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό . Στο κάτω μέρος έχουν χρησιμοποιηθεί σκληρά πλαστικά κάτι όμως που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν όλο και περισσότεροι κατασκευαστές στα πλαίσια της οικονομίας. Όμως η συναρμογή σε όλα τα πλαστικά είναι σε υψηλά επίπεδα κάτι που είδαμε με την έλλειψη τριγμών σε κακοτράχαλους δρόμους



Η υψηλή τεχνολογία γίνεται εμφανής με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών με τα ωραία γραφικά και τις πολλές παραμετροποιήσεις. Στην κορυφή της κονσόλας συναντάμε την οθόνη αφής 12,9 ιντσών η οποία είναι ελαφρώς στραμμένη προς τον οδηγό.

Ο χειρισμός των ηλεκτρονικών συστημάτων και του infotainment, είναι γνώριμος με ευανάγνωστα εικονίδια και με ασύρματη συνδεσιμότητα Android Auto και Apple CarPlay. Οι ενσωματωμένες διεπαφές για τις λειτουργίες κλιματισμού και infotainment διαμορφώνουν ένα μινιμαλιστικό και εργονομικό περιβάλλον.



Τα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδηγού (ADAS) Safety Pack περιλαμβάνουν τα πάντα στην έκδοση της δοκιμής μας. Η κάμερα οπισθοπορείας σε συνδυασμό με τους αισθητήρες μας διευκόλυναν στο παρκάρισμα έχοντας ως δεδομένο την περιορισμένη ορατότητα λόγω του μικρού πίσω παρμπρίζ.

Να σημειώσουμε ότι το CUPRA RAVAL έχει αποσπάσει την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας του οργανισμού Euro NCAP.Το Smart Light Next Generation μετατρέπει τον φωτισμό σε αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ αυτοκινήτου και οδηγού. Ενσωματωμένο στο ταμπλό, παρέχει σαφή οπτική ανατροφοδότηση για τα συστήματα υποβοήθησης, όπως η ανίχνευση τυφλού σημείου και ενεργοποιείται με ξεχωριστά animations σε κρίσιμες λειτουργίες, όπως το e‑launch.



Η αιωρούμενη κεντρική κονσόλα απελευθερώνει ωφέλιμο αποθηκευτικό χώρο, ενώ η εργονομικά σχεδιασμένη διάταξη εξασφαλίζει εύκολο και άμεσο χειρισμό. Σε αυτήν βρίσκονται δύο θύρες φόρτισης USB. Το εσωτερικό IMMERSIVE περιλαμβάνει μια σειρά επιλογών που δικαιολογούν τον σπορ χαρακτήρα του αυτποκινήτου.

Μιλάμε για τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα τύπου bucket με λειτουργία μνήμης, και επένδυση Dinamica. Παρά τις συμπαγείς του διαστάσεις, το RAVAL προσφέρει γενναιόδωρους χώρους για τους επιβάτες. Το πίσω κάθισμα είναι από τα πιο ευρύχωρα της κατηγορίας, με τους δυο να ταξιδεύουν άνετα και τον τρίτο να χρειάζεται να κάνει κάποιες υποχωρήσεις αν και το επίπεδο πάτωμα αφήνει ικανοποιητικό χώρο για τα πόδια

Ο χώρος αποσκευών έχει διαθέσιμα 441 λίτρα με ρυθμιζόμενο πάτωμα που βοηθά στην καλύτερη εκμετάλλευση του. Η χωροταξία έχει πάντως αποδώσει εκεί όπου μετρά περισσότερο για τέσσερις επιβάτες και τις καθημερινές τους ανάγκες.



Στην καρδιά του CUPRA RAVAL της έκδοσης Endurance της δοκιμής μας υπάρχει ηλεκτροκινητήρας APP 290 τελευταίας γενιάς. Η κωδική ονομασία προέρχεται από το "Axial Parallel Position" που δηλώνει ότι ο ηλεκτροκινητήρας τοποθετήθηκε παράλληλα με τον άξονα. Ο αριθμός 290 προσδιορίζει στη μέγιστη ροπή των 290 Nm που αποδίδει το σύστημα κίνησης.

Η απόδοση του ηλεκτροκινητήρα είναι 211 ίπποι με την κίνηση να μεταδίδεται με αυτόματο κιβώτιο 1 σχέσης, στους εμπρός τροχούς. Από την θέση του οδηγού είχαμε την δυνατότητα να επιλέξουμε μεταξύ 5 προγραμμάτων οδήγησης ;Range, Comfort, Performance, CUPRA και Individual αλλά και μεταξύ τριών επιπέδων ανάκτησης ενέργειας . Η επιλογή αυτή γίνεται μέσω των paddles στο τιμόνι. Επιπλέον η λειτουργία one pedal, ρυθμίζεται επίσης σε δύο επίπεδα.

Στην πράξη πατώντας το δεξί πεντάλ και στην επιλογή του γρήγορου προγράμματος CUPRA νιώθεις την μεγάλη ώθηση του ηλεκτροκινητήρα με την επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα να γίνεται σε 7,1δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χλμ./ώρα.

Η άμεση απόκριση στο πάτημα του δεξιού πεντάλ διευκολύνει αφάνταστα στις προσπεράσεις εκεί βέβαια όπου επιτρέπεται.

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης τροφοδοτείται με ενέργεια στην έκδοση της δοκιμής μας με μπαταρία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC) χωρητικότητας 52 kWh προσφέροντας αυτονομία έως 446 χιλιόμετρα (WLTP).

Στον δρόμο τώρα. Το CUPRA RAVAL διαθέτει ανάρτηση με γόνατα McPherson μπροστά και ημιάκαμπτος άξονας πίσω. ΟΙ μηχανικοί έσφιξαν την ρύθμιση σε σημείο που να μην κουράζει περνώντας πάνω από κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Την ίδια στιγμή οι αναρτήσεις σε συνδυασμό με το άκαμπτο πλαίσιο το οποίο είναι κατά 15 χιλιοστά χαμηλότερο. προσφέρουν σχεδόν μηδενικές κλίσεις στις στροφές με τον οδηγό να αισθάνεται ασφαλής καθώς βλέπει το RAVAL να ακολουθεί πιστά την γραμμή που του χαράζει.

Η έκδοση της δοκιμής μας «φορούσε» 18άρες ζάντες με λάστιχα 215/50. Που προσέφεραν υψηλά περιθώρια πρόσφυσης. Ας μην ξεχνάμε και το κατά 10 χιλιοστά μεγαλύτερο μετατρόχιο που ενισχύει τον σπορ χαρακτήρα του. Το σύστημα διεύθυνσης προσφέρει ικανοποιητική πληροφόρηση με το μπροστινό μέρος να είναι πιο άμεσο στις αντιδράσεις.

Τα προσόντα στις κλειστές καμπές του δρόμου γίνονται ακόμη μεγαλύτερα στον ανοιχτό δρόμο όπου το Raval «καταπίνει» τα χιλιόμετρα με μεγάλη σταθερότητα. Μέσα στα στενά της πόλης ο μικρός κύκλος στροφής των 10,9 μέτρων διευκολύνει τους ελιγμούς Το σύστημα πέδησης “one box” έχει τον ενισχυτή πέδησης και τον έλεγχο της πρόσφυσης σε μία μονάδα. Το πεντάλ φρένων έχει την γνωστή αίσθηση ανάκτησης ενέργειας και φρενάρει άμεσα το αμάξωμα.

Και πάμε στον τομέα της φόρτισης .Η συγκεκριμένη μπαταρία με τον 11άρη στάνταρ φορτιστή φορτίζει πλήρως (0-100%) σε περίπου 5,5 ώρες. Σε ταχυφορτιστή των 105 kW η φόρτιση από το 10% στο 80% γίνεται σε 24 λεπτά.



H CUPRA παρουσιάζει μια διαφορετική πρόταση με το RAVAL στην συγκεκριμένη κατηγορία. Είναι σαφώς κάτι περισσότερο από ένα ακόμη αστικό αυτοκίνητο, δίνει μια ριζοσπαστική ερμηνεία της ηλεκτρικής αστικής κινητικότητας. Συνδυάζει εντυπωσιακό σχεδιασμό, ηλεκτρισμένες επιδόσεις και μια έντονα οδηγoκεντρική προσέγγιση. Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε για την έκδοση Endurance 52kWh σε συνδυασμό με τa μπόνους απόκτησης 32400 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ