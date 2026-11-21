Νέα στοιχεία φέρνει στο φως το Star για το κύκλωμα φοροδιαφυγής σε Αγρίνιο και Αθήνα. Για πρώτη φορά βρίσκονται κατηγορούμενοι τραπεζικοί υπάλληλοι και μάλιστα διευθυντές σε ρόλο-κλειδί. Το ρεπορτάζ είναι της Τασούλας Παπανικολάου στο Star.

Ειδικότερα, το κύκλωμα ήθελε τραπεζικούς και μάλιστα υψηλόβαθμα στελέχη για να ξεπεράσει τον σκόπελο των εγκρίσεων για αναλήψεις χρημάτων από επιστροφές φόρων που βασίστηκαν σε εικονικά τιμολόγια.

Τα ποσά ήταν μεγάλα, πάνω από 600.000 ευρώ, και οι δύο κατηγορούμενοι διευθυντές τράπεζας σε Αγρίνιο και Αττική, με δύο φράσεις, έδιναν το «πράσινο φως» για τις αναλήψεις. Έγραφαν «έχει καλώς» και «δεν απαιτείται έγκριση» και έτσι τα χρήματα έμπαιναν στην τσέπη των επιτήδειων.

Οι δύο κατηγορούμενοι διευθυντές παραδέχτηκαν ότι γνώριζαν τους συναλλασσόμενους, ενώ ο ένας από αυτούς άνοιγε ο ίδιος λογαριασμούς εταιρειών που ουσιαστικά ήταν εικονικές. Δεν μιλάμε για μία ή δύο εταιρείες, αλλά για 15, τόνισε η Τασούλα Παπανικολάου.

Όπως φαίνεται, τα μέλη του κυκλώματος θεωρούσαν ότι μπορούν να παρανομούν γιατί είχαν τις «πλάτες» των τραπεζικών.

Λογίστρια, μάλιστα, κατέθεσε ότι ο σύντροφός της και κατηγορούμενος σήμερα, τής έλεγε να υποβάλλει δηλώσεις και να μη φοβάται.

«Μου είπε να μην ανησυχώ και ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονταν, διότι εμπλέκονταν και τραπεζικοί», φέρεται να κατέθεσε.

Πριν συλληφθούν, είχαν εντοπιστεί ήδη από την τράπεζα, με τον έναν να παραιτείται και τον άλλο να μπαίνει σε διαθεσιμότητα.

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