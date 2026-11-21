Μικρή υποχώρηση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, χωρίς ωστόσο να αλλάζει σημαντικά το σκηνικό του καιρού. Παρά τη σταδιακή πτώση του υδραργύρου, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, διατηρώντας την αίσθηση της παρατεταμένης καλοκαιρίας.

Ειδικότερα, το Σάββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση, ωστόσο θα εξακολουθήσει να βρίσκεται περίπου 3 με 5 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές. Ο υδράργυρος θα φτάνει κατά τόπους τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ παρόμοια εικόνα αναμένεται να διατηρηθεί και τη Δευτέρα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Αλλαγή στο σκηνικό από την Τρίτη – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με την επιστροφή σε πιο φυσιολογικές για την εποχή τιμές να αναμένεται από την Τρίτη. Η μεταβολή αυτή θα σηματοδοτήσει το τέλος της περιόδου με τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται κάποια απότομη αλλαγή στο καιρικό σκηνικό.

Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, αυτές θα παραμείνουν περιορισμένες και κατά κύριο λόγο τοπικού χαρακτήρα. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένεται να εντοπιστούν στη Δυτική Ελλάδα, καθώς και σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές.

Αλλαγές θα σημειωθούν και στην ένταση και τη διεύθυνση των ανέμων. Αρχικά θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, ενώ το Σάββατο θα στραφούν σε δυτικούς. Την Κυριακή θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, με νέα στροφή σε νοτιοδυτικούς μέσα στην ίδια ημέρα.

Συνολικά, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με την πρώτη ουσιαστική αποκλιμάκωση της ζέστης να αναμένεται από την Τρίτη.

