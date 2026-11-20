Ένα σοβαρό περιστατικό καταγγέλθηκε το πρωί της Παρασκευής 20/11 σε ειδικό σχολείο στον Άγιο Δημήτριο, με εμπλεκόμενο έναν 44χρονο βοηθό εκπαιδευτικού. Το συμβάν εκτυλίχθηκε στο 1ο Ειδικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, μέσα σε σχολική αίθουσα και κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρουσία μαθητών και μιας 26χρονης δασκάλας.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 44χρονος μπήκε στην αίθουσα όπου βρισκόταν η εκπαιδευτικός μαζί με τα παιδιά. Φέρεται να κλείδωσε την πόρτα, να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα και στη συνέχεια να πλησίασε τη 26χρονη δασκάλα και να τη φιλήσει.

Η αναστάτωση στο σχολείο ήταν άμεση. Εκπαιδευτικοί που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε έσπευσαν στο σημείο για να παρέμβουν και να βοηθήσουν. Αφού κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα της αίθουσας, απομάκρυναν από τον χώρο τη δασκάλα και τους μαθητές, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία.

Πώς έγινε το περιστατικό στο Ειδικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το μάθημα. Ο 44χρονος αναφέρεται ως βοηθός εκπαιδευτικού, ενώ η 26χρονη είναι η δασκάλα που ήταν παρούσα τη στιγμή του συμβάντος.

Οι συνάδελφοί της αντέδρασαν αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε μέσα στην αίθουσα. Μετά την ειδοποίηση των αρχών ακολούθησε αστυνομική επέμβαση και προσαγωγή του εμπλεκόμενου. Ο 44χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής των νοτίων προαστίων, όπου συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Αυτή είναι, μέχρι στιγμής, η κατηγορία που αποδίδεται με βάση τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στις αρχές.

Στη συνέχεια υπήρξε επικοινωνία των αστυνομικών αρχών με την Εισαγγελία. Κατόπιν, δόθηκε εντολή να υποβληθεί ο 44χρονος σε ψυχιατρική εξέταση, ενώ αποφασίστηκε και η μεταφορά του στο Δαφνί.