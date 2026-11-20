Η ταπεινή πατάτα θα μπορούσε να αποτελέσει το κλειδί για τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής στη Σελήνη, σύμφωνα με νέα επιστημονική έκθεση, η οποία επισημαίνει ότι η μακροχρόνια εξερεύνηση του φυσικού μας δορυφόρου θα εξαρτηθεί από συστήματα υποστήριξης της ζωής, ικανά να εξασφαλίζουν την παραγωγή τροφίμων επί τόπου.
Οι πατάτες αποτελούν ιδανική επιλογή για καλλιέργεια στη Σελήνη, κατέληξαν επιστήμονες που συμμετείχαν σε ερευνητικό πρόγραμμα με την υποστήριξη της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας NASA, αφού κατάφεραν να τις καλλιεργήσουν σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος.
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