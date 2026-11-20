Δώρα Παπαδοπούλου: «Ήταν καθαρά και μόνο δική μου επιλογή να τελειώσει αυτός ο γάμος» / Βίντεο: ΑΝΤ1

Η πρώην σύζυγος του Απόστολου Λύτρα, Δώρα Παπαδοπούλου, μίλησε για το τέλος του γάμου της με τον γνωστό ποινικολόγο, σε δηλώσεις που παραχώρησε έπειτα το επαγγελματικό ταξίδι της στην Αίγυπτο: «Έχω επαγγελματική συνεργασία στην Αίγυπτο, οπότε πήγα για δουλειά. Πήρα και την κόρη μου μαζί, έχει τα γενέθλιά της σε λίγες μέρες και περάσαμε λίγο ποιοτικό χρόνο».

Για το εάν παρακολούθησε τις δηλώσεις του πρώην συζύγου της, η Δώρα Παπαδοπούλου τόνισε ότι: «Δεν είδα τίποτα. Ήμουν στην Αίγυπτο. Μου είναι παγερά διάφορο. Πραγματικά. Ήταν καθαρά και μόνο δική μου επιλογή να τελειώσει αυτός ο γάμος. Λοιπόν, αυτό ανήκει στο παρελθόν και θέλω να παραμείνει εκεί. Ξεκάθαρα. Με τον κύριο Λύτρα δεν είχα καμία σχέση έκτοτε, δεν έχω τώρα και ούτε θέλω να έχω. Εντάξει, ο κόσμος έχει αντίληψη, καταλαβαίνει, δεν είναι χαζός, οπότε ας τον αφήσουμε ήσυχο. Έχει πολύ πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθεί από τα δικά μας τώρα, πραγματικά. Ας κοιτάξει ο καθένας τη δουλειά του, τη ζωή του, πάμε παρακάτω, η ζωή συνεχίζεται», είπε χαρακτηριστικά η Δώρα παπαδοπούλου σε δηλώσεις τις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Γάμος Απόστολου Λύτρα - Δώρας Παπαδοπούλου, τον Ιούλιο του 2025 / Φωτογραφία: NDP

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Απόστολος Λύτρας και η Δώρα Παπαδοπούλου χώρισαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου 2026, περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, ο οποίος είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2025.

Λίγο διάστημα μετά τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, ο Απόστολος Λύτρας φαίνεται να έχει βρει τον απόλυτο έρωτα στο πρόσωπο της Ηλιάνας Μαχρέμη.

Το ερωτευμένο ζευγάρι διασκέδασε σε νυχτερινό κέντρο, ενώ αμφότεροι φωτογραφήθηκαν χαμογελώντας στον φακό.

Ο Απόστολος Λύτρας με τη νέα του σύντροφο Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη / Φωτογραφίες: NDP

Το ζευγάρι φαίνεται να περνά αρκετό χρόνο μαζί, ενώ δε διστάζουν να πραγματοποιούν κοινές εμφανίσεις, δίχως να κρύβουν τον έρωτά τους.

Το γνωστό μοντέλο είχε αναφερθεί σε συνέντευξή της για τον γνωστό ποινικολόγο, αναφέροντας ότι είναι ένας τρυφερός άνθρωπος και ότι πολλές γυναίκες θα ήθελαν να βρίσκονται στη θέση της.

Όπως είχε αποκαλύψει για τη γνωριμία τους στην εκπομπή «Το Πρωινό»: «Δε γνωριστήκαμε απο τα social. Ήμασταν σε κοινή παρέα», ενώ για το εάν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, η Ηλιάνα Μαχρέμη αποκάλυψε ότι: «Θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι».

Τα στοιχεία που τη γοήτευσαν στο χαρακτήρα του Απόστολου Λύτρα, όπως παραδέχτηκε το μοντέλο ήταν: «Με γοήτευσε πολύ το ότι είναι πανέξυπνος, έχει πολύ καλή ψυχή, έχει ευαισθησία και είναι καλοσυνάτος. Νιώθω πάρα πάρα πολύ τυχερή που τον γνωρίζω και θεωρώ ότι θα ήθελαν πολλές γυναίκες να είναι στη θέση μου».