Λύτρας: Ποια είναι η γυναίκα που φέρεται να του «έκλεψε» την καρδιά

Το όνομά της, η συμμετοχή στο Deal και τα Καλλιστεία

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Ποια είναι η νέα φερόμενη σύντροφος του Απόστολου Λύτρα/ Το Πρωινό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Απόστολος Λύτρας φέρεται να έχει νέα σχέση με την Ηλιάνα Μαχρέμη, μετά το διαζύγιο του με τη Δώρα Παπαδοπούλου.
  • Η Ηλιάνα Μαχρέμη είναι 32 ετών, μοντέλο και έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικά παιχνίδια, κερδίζοντας 15.000 ευρώ στο Deal.
  • Έχει διακριθεί σε καλλιστεία και κατέχει τίτλους ομορφιάς, όπως «Miss Europe Greece 2027».
  • Το διαζύγιο του Λύτρα με την Παπαδοπούλου ανακοινώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2026, μετά από σύντομο γάμο.
  • Η κοινή έξοδος του Λύτρα με τη Μαχρέμη αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για την προσωπική του ζωή.

Μια έξοδος του Απόστολου Λύτρα με μελαχρινή καλλονή πυροδότησε τις φήμες ότι ο γνωστός δικηγόρος έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιο με την τρίτη του σύζυγο, Δώρα Παπαδοπούλου. 

Απόστολος Λύτρας: Ερωτευμένος ξανά λίγες ημέρες μετά το διαζύγιό του

Λύτρας: Ποια είναι η γυναίκα που φέρεται να του «έκλεψε» την καρδιά

Η φερόμενη νέα σύντροφος του ποινικολόγου ονομάζεται Ηλιάνα Μαχρέμη και δεν είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε στην τηλεόραση, καθώς είχε συμμετάσχει στο Deal, κερδίζοντας μάλιστα 15.000 ευρώ, σύμφωνα με την εκπομπή Το Πρωινό. 

«Σε ένα από τα δύο καλλιστεία που γίνονται διακρίθηκε πριν από έναν μήνα. Ήταν στην τριάδα με τα στέμματα», ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Λύτρας: Ποια είναι η γυναίκα που φέρεται να του «έκλεψε» την καρδιά

Στις προσωπικές πληροφορίες από το προφίλ της στο instagram αναφέρει ότι έχει τον τίτλο ομορφιάς «Miss Europe Greece 2027» και «Model of the Year GS HELLAS 2026/4th R.U Miss Universe». Aκόμη, αναφέρει ότι έχει σπουδές Μedia και Δημοσιογραφίας.

Η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη, είναι 32 ετών, με καταγωγή από την Κατερίνη. Έχει επαγγελματική παρουσία στον χώρο της ομορφιάς και της μόδας, αλλά έχει σπουδάσει Αισθητική – Κοσμητολογία και Σχέδιο Μόδας.

Το διαζύγιο του Απόστολου Λύτρα και η χρονική συγκυρία

Η συζήτηση για την προσωπική ζωή του Απόστολου Λύτρα έρχεται αμέσως μετά το τέλος του γάμου του με τη Δώρα Παπαδοπούλου. Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 4 Ιουλίου 2025, σε κτήμα στη Βάρη, παρουσία αγαπημένων τους προσώπων.

Η σχέση τους είχε γίνει γνωστή το φθινόπωρο του 2024 και σε σύντομο χρονικό διάστημα αποφάσισαν να παντρευτούν. Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026 έγινε γνωστό ότι επέλεξαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Απόστολος Λύτρας- Δώρα Παπαδοπούλου: «Χώρισαν έναν χρόνο μετά τον γάμο»

Στις 16 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», έγινε γνωστό ότι είχαν υπογραφεί τα έγγραφα του διαζυγίου. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 22 Οκτωβρίου 2026, η ίδια εκπομπή πρόβαλε φωτογραφία από την έξοδο του ποινικολόγου με την Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη, γεγονός που αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον γύρω από τη νέα αυτή γνωριμία.

Ο Απόστολος Λύτρας έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη δημοσιότητα τόσο για την επαγγελματική του ιδιότητα ως δικηγόρος, με αναφορά και στην υπόθεση της Ιωάννας Παλιοσπύρου, όσο και για την προσωπική του ζωή. Στην παρούσα φάση, τα δημοσιοποιημένα στοιχεία περιορίζονται στην κοινή έξοδο και στις τηλεοπτικές αναφορές περί αρχικής γνωριμίας ή φλερτ, χωρίς να έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση από τους ίδιους.

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