Λύτρας- Παπαδοπούλου: Χώρισαν έναν χρόνο μετά τον γάμο τους/ Το Πρωινό

Εδώ και μερικές ώρες, κυκλοφορεί η είδηση του «χωρισμού» του ποινικολόγου Απόστολου Λύτρα και της συζύγου του, Δώρας Παπαδοπούλου, περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο τους.

Mάλιστα, και οι δύο έχουν διαγράψει τις κοινές τους φωτογραφίες από τους λογαριασμούς τους στα social media, ενώ φαίνεται ότι έχουν ξενοικιάσει και το σπίτι που διέμεναν στη Βούλα, σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό».

Δώρα Παπαδοπούλου- Απόστολος Λύτρας, τον Νοέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Θα σας πω κάτι τώρα, χωρίς να έχω καμία ιδιαίτερη σχέση με τον Λύτρα. Αυτός έχει μια τρέλα με τα ταξίδια, μιλάμε για τρέλα. Δηλαδή έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο, όλα τα λεφτά τους τα χαλάνε σε ταξίδια και καλά κάνουν. Το καλοκαίρι λοιπόν, που κι εμένα μου αρέσουν τα ταξίδια, μου έστελνε μηνύματα “είναι ωραία εκεί που είσαι, γιατί θέλουμε να πάμε κι εμείς”. Kαι μαθαίνω χθες, ότι όχι απλώς έχουν χωρίσει, έχουν αλλάξει σπίτι κτλ», ανέφερε στον αέρα της εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας.

Το ζευγάρι διατηρούσε πολλά χρόνια φιλική σχέση, πριν παντρευτεί τον Ιούλιο του 2025.

Γάμος Απόστολου Λύτρα - Ντόρας Παπαδοπούλου, τον Ιούλιο του 2025/ NDP

Η Δώρα Παπαδοπούλου φέρεται να του συμπαραστάθηκε στη δικαστική περιπέτεια με την πρώην σύζυγό του, μετά το επεισόδιο ξυλοδαρμού σε βάρος της Σοφίας Πολυζωγοπούλου. Η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης θα ξεκινήσει τον Μάρτιο, επισήμανε η Γιώτα Κηπουρού.

Δώρα Παπαδοπούλου- Απόστολος Λύτρας στη Μύκονο, τον Αύγουστο του 2026/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός ήταν στη Μύκονο, στα τέλη Αυγούστου.