H Mαριέττα Χρουσαλά έβγαλε φωτογραφία με τους Backstreet Boys!

«Είμαι εδώ για κάτι που ήθελα από μικρή»

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Ένα όνειρο που είχε από τα παιδικά της χρόνια κατάφερε να πραγματοποιήσει η Μαριέττα Χρουσαλά, η οποία ταξίδεψε μέχρι το Ντίσελντορφ της Γερμανίας για έναν πολύ ξεχωριστό λόγο.

Χρουσαλά – Καλομοίρα: Βραδινή έξοδος με πολύ χορό στη Μύκονο

Η επιχειρηματίας και πρώην παρουσιάστρια, μοιράστηκε μέσα από διαδοχικά stories στο Instagram στιγμιότυπα από την παρουσία της στη γερμανική πόλη, αποκαλύπτοντας πως ο λόγος του ταξιδιού της ήταν κάτι που περίμενε εδώ και πολλά χρόνια.

«Εδώ για ένα όνειρο που είχα από μικρή», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαριέττα Χρουσαλά, δίνοντας το στίγμα του ταξιδιού της.

Το όνειρο αυτό δεν ήταν άλλο από το να παρακολουθήσει από κοντά τους αγαπημένους της Backstreet Boys, το θρυλικό boy band που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της pop μουσικής. Το συγκρότημα πραγματοποιεί περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων στην Ευρώπη και το 2026 το Ντίσελντορφ αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο MERKUR SPIEL-ARENA, με τη Μαριέττα Χρουσαλά να βρίσκεται εκεί για να απολαύσει από κοντά το συγκρότημα που θαύμαζε από μικρή.

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε:

H Mαριέττα Χρουσαλά έβγαλε φωτογραφία με τους Backstreet Boys!

H Mαριέττα Χρουσαλά έβγαλε φωτογραφία με τους Backstreet Boys!

H Mαριέττα Χρουσαλά έβγαλε φωτογραφία με τους Backstreet Boys!

H Mαριέττα Χρουσαλά έβγαλε φωτογραφία με τους Backstreet Boys!

H Mαριέττα Χρουσαλά έβγαλε φωτογραφία με τους Backstreet Boys!

Οι Backstreet Boys σημάδεψαν τα 90s

Οι Backstreet Boys δημιουργήθηκαν το 1993 στο Ορλάντο της Φλόριντα και αποτελούνται από τους Νικ Κάρτερ, Μπράιαν Λίτρελ, Έι Τζέι ΜακΛίν, Χάουι Ντόροου και Κέβιν Ρίτσαρντσον.

Με περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, θεωρούνται ένα από τα πιο επιτυχημένα boy bands στην ιστορία της μουσικής.

Τραγούδια όπως τα «I Want It That Way», «Everybody (Backstreet's Back)» και «As Long As You Love Me» έγιναν τεράστιες επιτυχίες και συνδέθηκαν με την pop κουλτούρα των 90s και των αρχών των 00s.

Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, οι Backstreet Boys συνεχίζουν να εμφανίζονται μαζί και να συγκεντρώνουν χιλιάδες θαυμαστές στις συναυλίες τους.

Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και η Μαριέττα Χρουσαλά, η οποία ταξίδεψε στη Γερμανία για να κάνει πραγματικότητα μια παιδική της επιθυμία και να δει από κοντά το συγκρότημα που αγαπούσε από μικρή.

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ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
 |
BACKSTREET BOYS
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