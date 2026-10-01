Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο κατηγορούμενος γιατρός ζητά την εξέταση νέων μαρτύρων, με στόχο να υποστηρίξει ότι δεν είχε εμπλοκή στο περιστατικό.

Μεταξύ των μαρτύρων που θέλει να εξεταστούν είναι και η κόρη του, την οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα κρίσιμη μάρτυρα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο αίτημά του προς τον 32ο τακτικό ανακριτή, η κόρη του βρισκόταν στο ιατρείο κατά τη διάρκεια της επέμβασης και, όπως υποστηρίζει, μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο ίδιος ενημερώθηκε για το επείγον περιστατικό περίπου στις 16:15.

Παράλληλα, ζητά για κατάθεση την κοπέλα με την οποία έτρωγε στο εστιατόριο που μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν δέχθηκε κανένα επείγον τηλεφώνημα και τέλος ο ασθενής που εξέταζε πριν πάει στο εστιατόριο για να δείξει ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τον Μαζωνάκη.

Μαζωνάκης: Κατέθεσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ που τον βρήκε σε ασυστολία και σε μυδρίαση

Στον ανακριτή κατέθεσε σήμερα η διασώστρια του ΕΚΑΒ που έφθασε στο ιατρείο της Καρνεάδου αντικρύζοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη να είναι σε ασυστολία και σε μυδρίαση. Σήμερα ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ απάντησε στον ισχυρισμό της κατηγορούμενης γιατρού ότι ήθελε συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο αλλά της είπαν ότι δεν χωράει.

«Οι διασώστες ξεκίνησαν από την αρχή, όπως έχω δηλώσει, τις ενέργειες που πρέπει, το πρωτόκολλο. Όταν κατέβηκαν κάτω με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον έβαλαν στο φορείο, υπήρχε μια κυρία εκεί που δεν ανέφερε τίποτα. Στο ασθενοφόρο ήταν 3 άτομα, ήταν οι δύο διασώστες του ασθενοφόρου και η μία εκπαιδευόμενη που έκανε πρακτική. Άρα άνετα μπορούσε να μπει κι ένας και δύο γιατροί μέσα στην καμπίνα του ασθενοφόρου, έτσι ώστε να δώσουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι το νοσοκομείο. Αυτό δεν έγινε», είπε ο κ. Μαθιόπουλος.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια, καθώς κατέθεσε για δύο ώρες η διασώστρια που μπήκε πρώτη στο ιατρείο.

«Μυδρίαση σημαίνει ότι, από τη στιγμή που έβγαλαν και τον απινιδωτή και έδειχνε ότι είναι σε παύλα δεν είχε ζωτικά σημεία και δε λειτουργούσε η καρδιά του, έχει μείνει αρκετά λεπτά χωρίς οξυγόνο», πρόσθεσε ο κ. Μαθιόπουλος.

Τι κατέθεσε η διασώστρια - «Δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο»

Η διασώστρια είπε -σύμφωνα με πληροφορίες- στην κατάθεσή της ότι έκαναν ότι προβλεπόταν από το πρωτόκολλο για να σώσουν τον τραγουδιστή, ενώ έκπληξη τους προκάλεσε το γεγονός ότι δεν τους συνόδευσε στο νοσοκομείο κανείς από τους δύο γιατρούς.

«Στο νοσοκομείο διαπιστώσαμε από την ταυτότητά του ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο του ιατρείου, ο γιατρός είπε ότι είχαν μηχάνημα απινιδωτή το οποίο δήλωσαν ότι δεν λειτουργούσε και δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο».

Στον ανακριτή το πόρισμα για τον απινιδωτή

Όπως προκύπτει από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, ο απινιδωτής υπήρχε στο σημείο μόνο στα χαρτιά, καθώς δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ. Επίσης, επιβεβαιώνεται ότι ο απινιδωτής δεν ήταν λειτουργικός, αφού η μπαταρία του δεν ήταν ενεργή και δεν διέθετε κάρτα καταγραφής δεδομένων.