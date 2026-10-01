Μια ξεχωριστή περίοδο διανύουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς το 2026 έφερε στη ζωή τους το μεγαλύτερο δώρο, τον γιο τους.

Το ζευγάρι απολαμβάνει στο έπακρο τη νέα του καθημερινότητα ως γονείς και δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμές από τη ζωή με τον μικρό τους. Ο Σάκης Κατσούλης, μάλιστα, έχει βρει έναν ιδιαίτερο τρόπο να επικοινωνεί με τους followers του, καθώς το τελευταίο διάστημα δημοσιεύει στο TikTok βίντεο στα οποία διηγείται ιστορίες στον γιο του.

Σε νέα ανάρτηση στα social media, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε μια φωτογραφία του μπέμπη τους, ο οποίος κοιμάται στην κούνια του.

«Καλημέρα και καλό μήνα», έγραψε στη λεζάντα η Μαριαλένα, ενώ παρομοίασε το μπουτάκι του μωρού με κρουασανάκι.

Δες την ανάρτησή της:

Το νέο αυτοκίνητο της Μαριαλένας Ρουμελιώτη

Παράλληλα με τη χαρά που βιώνει ως νέα μαμά, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη είχε ακόμη έναν λόγο να χαμογελά το τελευταίο διάστημα, καθώς απέκτησε καινούργιο αυτοκίνητο και φρόντισε να το παρουσιάσει στους followers της μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στα social media. Πρόκειται για ένα μαύρο Jeep, το οποίο φαίνεται πως ενθουσίασε ιδιαίτερα τη Μαριαλένα.