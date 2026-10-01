Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Η φωτογραφία με τον γιο τους, το «κρουασανάκι» τους

Μας δείχνει τα μπουτάκια του μωρού της με τον Σάκη Κατσούλη

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Celebrities & Gossip Νεα
Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Υποδέχτηκαν τον γιο τους στις 06 Ιουνίου 2026 / Βίντεο: Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγιναν γονείς το 2026 με τη γέννηση του γιου τους.
  • Το ζευγάρι μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά τους με τον γιο τους στα social media.
  • Ο Σάκης δημοσιεύει βίντεο στο TikTok, διηγούμενος ιστορίες στον γιο του.
  • Η Μαριαλένα ανάρτησε φωτογραφία του μωρού τους, αποκαλώντας το μπουτάκι του 'κρουασανάκι'.
  • Η Μαριαλένα παρουσίασε το νέο της μαύρο Jeep στους followers της.

Μια ξεχωριστή περίοδο διανύουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς το 2026 έφερε στη ζωή τους το μεγαλύτερο δώρο, τον γιο τους.

Το ζευγάρι απολαμβάνει στο έπακρο τη νέα του καθημερινότητα ως γονείς και δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμές από τη ζωή με τον μικρό τους. Ο Σάκης Κατσούλης, μάλιστα, έχει βρει έναν ιδιαίτερο τρόπο να επικοινωνεί με τους followers του, καθώς το τελευταίο διάστημα δημοσιεύει στο TikTok βίντεο στα οποία διηγείται ιστορίες στον γιο του.

Σε νέα ανάρτηση στα social media, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε μια φωτογραφία του μπέμπη τους, ο οποίος κοιμάται στην κούνια του.

«Καλημέρα και καλό μήνα», έγραψε στη λεζάντα η Μαριαλένα, ενώ παρομοίασε το μπουτάκι του μωρού με κρουασανάκι.

Δες την ανάρτησή της:

μαριαλενα

Το νέο αυτοκίνητο της Μαριαλένας Ρουμελιώτη

Παράλληλα με τη χαρά που βιώνει ως νέα μαμά, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη είχε ακόμη έναν λόγο να χαμογελά το τελευταίο διάστημα, καθώς απέκτησε καινούργιο αυτοκίνητο και φρόντισε να το παρουσιάσει στους followers της μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στα social media. Πρόκειται για ένα μαύρο Jeep, το οποίο φαίνεται πως ενθουσίασε ιδιαίτερα τη Μαριαλένα. 

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ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
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ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
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