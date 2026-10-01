Δεκάδες είναι τα οδοντιατρεία που εντόπισε το MedWatch να κάνουν, αλλά και να διαφημίζουν στο διαδίκτυο, αισθητικές παρεμβάσεις τύπου μπότοξ, υαλουρονικά και μεσοθεραπείες, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται λόγω ειδικότητας. Το ρεπορτάζ για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Βαλεντίνας Καραγεωργίου.

Το ψηφιακό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας, MedWatch, εντόπισε ως νούμερο 1 παράβαση τις ιατρικές πράξεις εκτός ειδικότητας μέσα στις πρώτες δέκα μέρες λειτουργίας του. Ανάμεσα στους παραβάτες ήταν και αρκετοί οδοντίατροι. Μάλιστα, εντοπίστηκαν συνολικά 119 οδοντιατρεία που έκαναν μπότοξ, υαλουρονικά και μεσοθεραπείες.

Σημειώνεται ότι οι οδοντίατροι έχουν την άδεια να κάνουν μπότοξ και υαλουρονικό μόνο εντός της στοματικής κοιλότητας και μόνο για θεραπευτικούς λόγους. Δε μπορούν να κάνουν όλα τα παραπάνω για αισθητικούς λόγους.

Οι περισσότεροι διαφήμιζαν κανονικά και στο διαδίκτυο τις υπηρεσίες τους, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα το λαμπερό χαμόγελο, με αποτέλεσμα να παραπλανούν τους ασθενείς.

Μόνο φέτος, 50 υποθέσεις οδοντιάτρων έχουν παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, ο οποίος μάλιστα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους πολίτες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει «clinic», ούτε «κλινική οδοντιατρική». Αδειοδοτημένα είναι μόνο τα οδοντιατρεία και τα πολυοδοντιατρεία.

