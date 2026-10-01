MedWatch: 119 οδοντιατρεία έκαναν... μπότοξ, υαλουρονικά και μεσοθεραπείες

Ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να κάνουν οι οδοντίατροι

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (1/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 119 οδοντιατρεία εντοπίστηκαν να κάνουν μπότοξ, υαλουρονικά και μεσοθεραπείες, παρά την απαγόρευση.
  • Το MedWatch αναγνώρισε τις ιατρικές πράξεις εκτός ειδικότητας ως την κύρια παράβαση.
  • Οι οδοντίατροι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μπότοξ και υαλουρονικό μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς στην στοματική κοιλότητα.
  • Περισσότεροι από 50 οδοντίατροι έχουν παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής.
  • Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος προειδοποιεί ότι δεν υπάρχουν «κλινικές οδοντιατρικής», μόνο αδειοδοτημένα οδοντιατρεία.

Δεκάδες είναι τα οδοντιατρεία που εντόπισε το MedWatch να κάνουν, αλλά και να διαφημίζουν στο διαδίκτυο, αισθητικές παρεμβάσεις τύπου μπότοξ, υαλουρονικά και μεσοθεραπείες, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται λόγω ειδικότητας. Το ρεπορτάζ για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Βαλεντίνας Καραγεωργίου. 

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Δεκάδες είναι τα οδοντιατρεία που εντόπισε το MedWatch να κάνουν, αλλά και να διαφημίζουν στο διαδίκτυο, αισθητικές παρεμβάσεις τύπου μπότοξ, υαλουρονικά και μεσοθεραπείες.

Το ψηφιακό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας, MedWatch, εντόπισε ως νούμερο 1 παράβαση τις ιατρικές πράξεις εκτός ειδικότητας μέσα στις πρώτες δέκα μέρες λειτουργίας του. Ανάμεσα στους παραβάτες ήταν και αρκετοί οδοντίατροι. Μάλιστα, εντοπίστηκαν συνολικά 119 οδοντιατρεία που έκαναν μπότοξ, υαλουρονικά και μεσοθεραπείες.

Σημειώνεται ότι οι οδοντίατροι έχουν την άδεια να κάνουν μπότοξ και υαλουρονικό μόνο εντός της στοματικής κοιλότητας και μόνο για θεραπευτικούς λόγους. Δε μπορούν να κάνουν όλα τα παραπάνω για αισθητικούς λόγους.

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Οι περισσότεροι διαφήμιζαν κανονικά και στο διαδίκτυο τις υπηρεσίες τους, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα το λαμπερό χαμόγελο, με αποτέλεσμα να παραπλανούν τους ασθενείς.

Οι οδοντίατροι έχουν την άδεια να κάνουν μπότοξ και υαλουρονικό μόνο εντός της στοματικής κοιλότητας

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Μόνο φέτος, 50 υποθέσεις οδοντιάτρων έχουν παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, ο οποίος μάλιστα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους πολίτες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει «clinic», ούτε «κλινική οδοντιατρική». Αδειοδοτημένα είναι μόνο τα οδοντιατρεία και τα πολυοδοντιατρεία.
 

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