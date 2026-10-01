Αλυτρωτισμός στα σχολικά βιβλία των Σκοπιανών

Ανιστόρητος εθνικισμός που παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο σχολικό βιβλίο της 6ης Δημοτικού στη Βόρεια Μακεδονία αναφέρονται ποιήματα που προάγουν τον αλυτρωτισμό, 8,5 χρόνια μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών.
  • Το βιβλίο χαρακτηρίζει την πατρίδα ως "υπόδουλη" και "βασανισμένη", ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος αποκαλείται "Αλέξανδρος ο Μακεδόνας".
  • Οι Σκοπιανοί θεωρούν ότι η "Μακεδονία του Πιρίν" και η "Μακεδονία του Αιγαίου" ανήκουν σε μια ενιαία χώρα.
  • Από το 2018, οι Σκοπιανοί έχουν παραβιάσει πάνω από 800 φορές τη Συμφωνία των Πρεσπών, παρά τις πιέσεις για αλλαγές στα σχολικά βιβλία.
  • Η καλλιέργεια ανιστόρητου αλυτρωτισμού συνεχίζεται, με έλλειψη αναφοράς στην ελληνική ιστορία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, αυτή τη φορά με αφορμή το περιεχόμενο σχολικού βιβλίου της 6ης Δημοτικού στη Βόρεια Μακεδονία. Στη σελίδα 82 του βιβλίου υπάρχουν ποιήματα και ασκήσεις με αναφορές σε «υπόδουλη» και «βασανισμένη» πατρίδα, ενώ γίνεται λόγος και για τον Μέγα Αλέξανδρο ως «Αλέξανδρο τον Μακεδόνα».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star ο αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ, Πέτρος Μπότσαρης, 8,5 χρόνια μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο αλυτρωτισμός των Σκοπιανών στα σχολικά της βιβλία συνεχίζεται. 

Mέγας Αλέξανδρος: 6 πράγματα που ίσως δε γνωρίζετε για τον στρατηλάτη

Συγκεκριμένα, στο βιβλίο της έκτης Δημοτικού, διδάσκονται ποιήματα του Αντόν Ποπώφ, αναφέροντας πως ο ποιητής γεννήθηκε στη «Μακεδονία του Πιρίν», δηλαδή κομμάτι της Μακεδονίας που ανήκει στη Βουλγαρία. Κατά τη θεωρία των Σκοπιανών μαζί με τη «Μακεδονία του Αιγαίου», δηλαδή την ελληνική Μακεδονία, συναποτελούσαν γι’ αυτούς μια ενιαία χώρα, τη δική τους, που υποτίθεται ότι μέχρι σήμερα είναι σκλαβωμένη. 

Μάλιστα ένα από αυτά τα ποιήματα, αναφέρεται στη μικρή πατρίδα, χαρακτηρίζοντάς την «Άνοιξη που δεν έχει δει μήτε ήλιο μήτε χαρά». Στις ασκήσεις μάλιστα του βιβλίου αναφέρεται ότι «η πατρίδα είναι πάντα υπόδουλη και βασανισμένη».

Κ. Μητσοτάκης: « Η νέα κυβέρνηση να σεβαστεί τη Συμφωνία των Πρεσπών»

Με αυτόν τον τρόπο, οι Σκοπιανοί αφήνουν να καλλιεργείται ο ανιστόρητος αυτός αλυτρωτισμός και η εντύπωση ότι ακόμα και ο Μέγας Αλέξανδρος είναι μέρος της δικής τους ιστορίας. Δεν είναι τυχαίο ότι τον αποκαλούν «Αλέξανδρος, ο Μακεδόνας» και δεν αναφέρουν τίποτα για την ελληνική ιστορία. 

Σύμφωνα με τον Πέτρο Μποτσαράκο, από το 2018 οι Σκοπιανοί φαίνεται ότι έχουν παραβιάσει πάνω από 800 φορές τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το υπουργείο Εξωτερικών μάλιστα πιέζει πάρα πολύ κι έχουν γίνει αλλαγές στα σχολικά τους βιβλία, αλλά στο βάθος παραμένουν αμετανόητοι.

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