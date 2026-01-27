Mέγας Αλέξανδρος: 6 πράγματα που ίσως δε γνωρίζετε για τον στρατηλάτη

Ο Μέγας Αλέξανδρος θεωρείται ως μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ιστορίας, παρόλο που η βασιλεία του διήρκησε μόνο 12 χρόνια. Ο κορυφαίος στρατηλάτης άφησε ανεξίτηλο του αποτύπωμά του, αφού μόλις στα 20 του χρόνια, νίκησε την Περσική Αυτοκρατορία, έγινε ο Φαραώ της Αιγύπτου και ίδρυσε πάνω από 70 πόλεις, στις οποίες έδωσε το όνομά του.

Ο Μέγας Αλέξανδρος θεωρείται ως μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ιστορίας, παρόλο που η βασιλεία του διήρκησε μόνο 12 χρόνια / Φωτογραφία: Ap Images

Ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος

Ο σπουδαίος ηγεμόνας είχε λάβει από πολύ νεαρή ηλικία υψηλή μόρφωση. Όταν ήταν 13 χρόνων μαθήτευσε κοντά στον Αριστοτέλη, ο οποίος του δίδαξε τα ελληνικά ιδεώδη και του ενέπνευσε τον θαυμασμό και την αγάπη για το ελληνικό πνεύμα και πολιτισμό. Ο μέγας Αλέξανδρος πάντα έδειχνε σεβασμό και ευγνωμοσύνη στον μεγάλο φιλόσοφο, ενώ ο ίδιος έλεγε ότι χρωστάει «το ζην» στον πατέρα του, Φίλιππο Β’ και το «ευ ζην» στον δάσκαλό του.

Από τον πατέρα του έλαβε σπουδαία μαθήματα πολιτικής και στρατηγικής, τα οποία και χρειάστηκε να αξιοποιήσει αρκετά σύντομα, όταν αναγκάστηκε να αναλάβει το θρόνο ως βασιλιάς της Μακεδονίας στην ηλικία των 20 ετών, μετά τη δολοφονία του Φιλίππου το 336 π.Χ. Από πολύ νωρίς ο Μέγας Αλέξανδρος ήρθε αντιμέτωπος με οργανωμένες συνωμοσίες εναντίον του, τις οποίες, όμως, διέλυσε με αστραπιαία ταχύτητα. Ακολούθησαν αρκετές εκστρατίες κατά τις οποίες ελευθερώθηκαν πολλές ελληνικές πόλεις, ενώ ταυτόχρονα «άνοιξαν» τα σύνορα μεταξύ του ελληνικού χώρου και της Ανατολής. Η επικοινωνία με τους «βαρβάρους» συνέβαλε στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στις χώρες της Ασίας και της Αιγύπτου, ενώ η ελληνική γλώσσα έγινε διεθνής. Τα ελληνική ήθη πέρασαν σ’ όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Ανέτειλε ο πολιτισμός της λεγόμενης «Ελληνιστικής Εποχής», που αποτελεί μία νέα λάμψη του ελληνικού πνεύματος. Δικαιολογημένα, η ιστορία ανακήρυξε τον Αλέξανδρο «Μέγα» για το γιγάντιο έργο του.

Ο Μέγας Αλέξανδρος αρρώστησε βαριά και στις 10 ή 11 Ιουνίου του 323 π.Χ. άφησε την τελευταία του πνοή στη Βαβυλώνα, σε ηλικία μόλις 32 χρόνων. Απέκτησε μόνο έναν απόγονο από τον γάμο του με τη Ρωξάνη (327 π.Χ.), κόρη τοπικού ηγεμόνα της Βακτριανής, παρά την αντίδραση των στρατηγών του. Ο γιος του, Αλέξανδρος Δ', γεννήθηκε δύο μήνες μετά το θάνατο του σπουδαίου στρατηλάτη και σκοτώθηκε σε ηλικία 12 χρόνων με διαταγή του Κάσσανδρου, στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου και σφετεριστή του θρόνου της Μακεδονίας.

Όσα δε γνωρίζατε για τον Μέγα Αλέξανδρο

Σε ένα πρόσφατο ντοκιμαντέρ με την ονομασία «Μέγας Αλέξανδρος: ο θρυλικός κατακτητής», το οποίο είναι αφιερωμένο στη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως την βλέπει ο καλύτερός του φίλος, Ηφαιστίωνας, παρουσιάζεται το πορτρέτο του σπουδαίου ηγεμόνα. Ας δούμε, όμως κάποιες άγνωστες πτυχές του θρυλικού στρατηλάχη που ίσως δε γνωρίζατε:

Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έχασε καμία μάχη τα χρόνια της βασιλείας του. Έδωσε την πρώτη του μάχη όταν ήταν μόλις 18 χρόνων και τα επόμενα 15 χρόνια που ακολούθησαν κατάφερε να κερδίσει κάθε μάχη, χάρη στις λαμπρές τακτικές του, στα γρήγορα κινητοποιημένα στρατεύματά του και στην έξυπνη χρήση της μακεδονικής φάλαγγας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στρατιωτικές στρατηγικές του εξακολουθούν να διδάσκονται στις ακαδημίες έως και σήμερα

Ο Μέγας Αλέξανδρος έδωσε το όνομά του σε περισσότερες από εβδομήντα πόλεις, ενώ επέλεξε και μια πόλη, για να την αφιερώσει στο αγαπημένο του άλογο, Βουκεφάλα, το οποίο κατάφερε να δαμάσει, όταν κανένας άλλος από την αυλή του Φιλίππου δεν μπόρεσε να ιππεύσει Διένυσε πάνω από 18.000 χιλιόμετρα με τη στρατιά των Ελλήνων, ξεκινώντας τις εκστρατείες του από την Αμφίπολη της Μακεδονίας μέχρι τα πέρατα των Ινδιών

Χρησιμοποίησε «φτερωτούς» άνδρες για να καταλάβει ένα φρούριο και ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα. Όπως αναφέρει η Ιστρορία, ο Αλέξανδρος κατάφερε να κατακτήσει το απόρθητο φρούριο του Σογδιανού Βράχου (εκεί που βρίσκεται σήμερα Ουζμπεκιστάν), με τη βοήθεια μόνο μερικών εκατοντάδων ανδρών, χωρίς καν να γίνει μάχη. Ο Αλέξανδρος διέταξε τους 300 άνδρες του να σκαρφαλώσουν στον βράχο πάνω στον οποίο ήταν χτισμένο το φρούριο, χρησιμοποιώντας πασσάλους σκηνής και σχοινιά και στη συνέχεια να κουνήσουν ένα κομμάτι λινό ύφασμα - σαν να ήταν φτερά. Οι στρατιώτες του φρουρίου τρόμαξαν από τη θέα των «φτερωτών» ανδρών που παραδόθηκαν αμέσως. Ανάμεσα στους αιχμαλώτους, ήταν και η Ρωξάνα, η έφηβη κόρη ενός ευγενή της Βακτριανής, την οποία ερωτεύτηκε αμέσως

Ο Μέγας Αλέξανδρος «μύριζε υπέροχα». Όπως αναφέρουν σύγχρονοι ιστορικοί στα κείμενά τους (όπως ο Πλούταρχος και ο Αριστόξενος), ο Αλέξανδρος είχε φρέσκια αναπνοή και το δέρμα του «μύριζε εξαιρετικά». Οι ειδικοί αργότερα, εξέτασαν αυτές τις πληροφορίες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό το ιδιαίτερο άρωμα μπορεί να σχετιζόταν με τα χαρακτηριστικά του δέρματός του, καθώς οι περιγραφές δείχνουν ότι ο Αλέξανδρος ήταν εξαιρετικά χλωμός, αλλά είχε μια ροδαλή επιδερμίδα

