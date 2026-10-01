Πίνεις κι εσύ καφέ μόλις ξυπνήσεις; Δεν είναι και τόσο καλή ιδέα

Γιατροί και ειδικοί της διατροφής, αμφισβητούν την πιο διαδεδομένη συνήθεια

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Ίσως μία αγαπημένη συνήθεια να μην είναι τόσο αποτελεσματική όσο νομίζουμε

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Υπάρχει άραγε πιο αγαπημένη συνήθεια από τον πρωινό καφέ; Για κάποιους δεν αποτελεί απλώς μία ρουτίνα ή μία διαδικασία, αλλλά πραγματική ιεροτελεστία. Μήπως όμως αυτή η τόσο διαδεδομένη κίνηση, είναι λανθασμένη; 

Πίνεις κι εσύ καφέ μόλις ξυπνήσεις; Δεν είναι και τόσο καλή ιδέα

Τα τελευταία χρόνια, οι επιστημονικές έρευνες αλλά και οι ανάλογες πειραματικές μελέτες, έδειξαν ότι ίσως να είναι καλύτερο να περιμένουμε λίγο, και να πιούμε τον πρώτο καφέ της ημέρες, αρκετή ώρα από σηκωθούμε από το κρεβάτι. Έτσι, υποστηρίζουν, ότι θα ξυπνήσουμε πιο φυσικά, θα αποφύγουμεε τη μείωση της ενέργειας το απόγευμα και θα κοιμηθούμε καλύτερα το βράδυ.

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Ο καρδιολόγος Aurelio Rojas εξηγεί για ποιο λόγο ο πρωινός καφές είναι λιγότερο αποτελεσματικός απ' όσο πιστεύουμε: «Αναπτύσσεις μεγαλύτερη ανοχή στην καφεΐνη και γι’ αυτό τη χρειάζεσαι κάθε πρωί μόλις σηκωθείς», εξηγεί. Ο οργανισμός συνηθίζει και απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες για να νιώσει το ίδιο αποτέλεσμα, ενισχύοντας έτσι την εξάρτηση από τον καφέ

Ειδικότερα, αντί να ενισχύσει την ενεργοποίηση του οργανισμού, ο καφές καλύπτει την κορύφωση της κορτιζόλης, μειώνοντας τη συνολική διεγερτική του επίδραση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πίνουμε καφέ να ξυπνήσουμε, όμως στην πράξη το όφελος δεν είναι τόσο, όσο φανταζόμαστε.

Πίνεις κι εσύ καφέ μόλις ξυπνήσεις; Δεν είναι και τόσο καλή ιδέα

Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο οργανισμός παράγει μια χημική ουσία, την αδενοσίνη, η οποία συνδέεται με τους υποδοχείς του εγκεφάλου και μας κάνει να νιώθουμε νυσταγμένοι. Η καφεΐνη μας «ζωντανεύει» μπλοκάροντας αυτούς τους υποδοχείς, επισημαίνει η Μέριλιν Κορνέλις, ειδικός επί του ζητήματος, από την Ιατρική Σχολή του Northwestern University Feinberg, μιλώντας στους New York Times.

Πίνεις κι εσύ καφέ μόλις ξυπνήσεις; Δεν είναι και τόσο καλή ιδέα

Ένας άλλος πιθανός λόγος για να καθυστερήσουμε τον πρωινό καφέ είναι αν θέλουμε να πιούμε μόνο έναν την ημέρα. Αν τον απολαύσουμε αργότερα το πρωί, μπορεί να βοηθήσει να συνεχιστεί η επίδρασή του έως νωρίς το απόγευμα, μειώνοντας μια τυχόν μείωση της εγρήγορσης εκείνη την ώρα, αναφέρει η δρ. Κορνέλις.

Όσο για την ιδανική ώρα που θα απολαύσουμε τον πρώτο μας καφέ, οι ειδικοί συμφωνούν: Μεταξύ 9.30 π.μ. και 11 π.μ. είναι το καλύτερο διάστημα για την πρώτη κούπα καφέ, ώστε να συνδυαστούν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη με τη μικρότερη νευρικότητα.

Πίνεις κι εσύ καφέ μόλις ξυπνήσεις; Δεν είναι και τόσο καλή ιδέα

Οι γιατροί και οι ειδικοί μίλησαν. Το θέμα όμως είναι αν μπορούμε να αλλάξουμε αυτήν την τόσο αγαπημένη συνήθεια. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να γίνει μια προσπάθεια. 

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