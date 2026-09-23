Υπάρχουν αποτελεσματικές, χωρίς φάρμακα προσεγγίσεις που μπορούν να στηρίξουν τον ύπνο, ειδικά όταν η προσμονή στρες τον απορρυθμίζει

Υπάρχουν νύχτες που κοιμάστε σχετικά ήρεμα στην αρχή, αλλά προς τις πρώτες πρωινές ώρες ο ύπνος γίνεται πιο ανήσυχος και τα όνειρα βαραίνουν: πιο έντονα, πιο αγχωτικά, πιο αρνητικά. Αν αύριο σας περιμένει κάτι που σας φορτίζει –μια ιατρική εξέταση, μια παρουσίαση, μια δύσκολη συζήτηση ή αξιολόγηση– αυτό το μοτίβο μπορεί να σας είναι πολύ γνώριμο.

Πολλοί άνθρωποι το βιώνουν, ακόμη κι όταν «όλα φαίνονται καλά» πριν πέσουν για ύπνο. Δεν σημαίνει ότι κάτι πάει «λάθος» με εσάς· συχνά είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο ο νους και το σώμα προσπαθούν να διαχειριστούν αυτό που έρχεται. Το γεγονός ότι επηρεάζεστε δεν είναι αδυναμία – είναι ένδειξη ότι κάτι έχει σημασία για εσάς.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν μαθαίνουμε κάτι απαιτητικό που περιλαμβάνει και σενάρια κινδύνου. Σε μια έντονη εμπειρία εκπαίδευσης ιστιοπλοΐας, με ασκήσεις αντιμετώπισης «καταστροφών» (όπως πυρκαγιά στην καμπίνα, υποθερμία, ή επαναλαμβανόμενα σενάρια «άνθρωπος στη θάλασσα»), η προσμονή ενός γρήγορου «αγώνα» στο τέλος της εβδομάδας ήταν αρκετή για να γεμίσουν οι νύχτες με εφιάλτες.

Όταν το στρες συσσωρεύεται από διαφορετικές πηγές έ–ντονες εικόνες, προηγούμενες τρομακτικές εμπειρίες, πολλή πληροφορία– ο ύπνος μπορεί να το «πιάσει» και να το δείξει με τον δικό του τρόπο.

Κακός ύπνος; Μελέτη δείχνει ότι οι αυριανές σου ανησυχίες διαταράσσουν την ηρεμία του νυχτερινού ύπνου

Πώς εμφανίζεται

Η προσμονή ενός στρεσογόνου γεγονότος μπορεί να εκφραστεί στον ύπνο με λεπτούς αλλά επίμονους τρόπους. Μερικά συχνά σημάδια είναι:

Ύπνος που ξεκινά σχετικά ομαλά, αλλά διακόπτεται ή γίνεται πιο ελαφρύς προς το πρωί.

Όνειρα με ένταση, απειλή, ντροπή, «δεν προλαβαίνω», «δεν είμαι έτοιμος/η» ή γενική ανησυχία.

Αίσθηση ότι ξυπνάτε πιο κουρασμένοι/ες από ό,τι θα περιμένατε.

Αυξημένη εγρήγορση όταν πλησιάζει η ώρα αφύπνισης (σαν ο εγκέφαλος να «παίρνει μπρος»)

Αν τα αναγνωρίζετε, δεν είστε μόνοι/ες. Και αξίζει να το προσεγγίσετε με περιέργεια και φροντίδα, όχι με κριτική.

Διαβάστε αναλυτικά για το πρόβλημα του κακού ύπνου, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου