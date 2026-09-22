Μαζωνάκης: «Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του

Τι αποκάλυψε στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη στη Ζήνα Κουτσελίνη

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Στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη στον Πρώτο Καφέ με η Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φιλία 35 ετών με στενό φίλο του, που τον γνώρισε από τα μαθητικά του χρόνια.
  • Ο τελευταίος καβγάς τους αφορούσε τη σχέση του τραγουδιστή με τη μητέρα του, σε δύσκολη περίοδο για την οικογένεια.
  • Ο φίλος του Μαζωνάκη εκφράζει μετάνοια που δεν του ζήτησε συγχώρεση για την ένταση μεταξύ τους.
  • Η οικογενειακή ένταση και η δικαστική διαμάχη με την αδελφή του Βάσω τον είχαν επηρεάσει συναισθηματικά.
  • Μοιράστηκε μια συγκινητική ανάμνηση από τον Μαζωνάκη, τραγουδώντας του μετά από έναν καβγά.

Μια φιλία που κράτησε περίπου 35 χρόνια, από τα μαθητικά τους χρόνια μέχρι τις τελευταίες δύσκολες στιγμές της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη, περιέγραψε στενός φίλος του τραγουδιστή, μιλώντας για τον άνθρωπο που γνώρισε από την εφηβεία και έζησε από κοντά σε κάθε σημαντικό σταθμό της ζωής του.

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Οι δυο τους γνωρίστηκαν στην Α’ Λυκείου, όταν βρέθηκαν στο ίδιο θρανίο, και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια σχέση ζωής. Ο φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη θυμήθηκε τα πρώτα χρόνια της γνωριμίας τους, τις πρώτες προσπάθειες του τραγουδιστή να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού.

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Μέσα από την αφήγησή του, όμως, ξεχώρισε μια ιδιαίτερα φορτισμένη εξομολόγηση. Ο ίδιος μίλησε για τον τελευταίο μεγάλο καβγά που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μια συζήτηση που μέχρι σήμερα κουβαλά μέσα του, καθώς δεν πρόλαβε να του ζητήσει συγγνώμη.

Αφορμή για τη μεταξύ τους ένταση ήταν η σχέση του τραγουδιστή με τη μητέρα του, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικογένεια, μετά και τον ακούσιο εγκλεισμό του Γιώργου στο Δρομοκαΐτειο.

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Μαζωνάκης: «Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του

«Ο τελευταίος μας τσακωμός, που δεν του ζήτησα συγχώρεση και θα του ζητήσω τώρα, ήταν γιατί δεν πάει να δει τη μάνα του», εξομολογήθηκε.

Ο στενός φίλος του τραγουδιστή περιέγραψε με λόγια γεμάτα συγκίνηση την κατάσταση στην οποία βρισκόταν τότε ο Γιώργος, αλλά και την αγωνία που υπήρχε στην οικογένειά του.

«Του είπα “Γιώργο δεν είναι στα λογικά σου αυτό. Είσαι σε πολύ άσχημη κατάσταση για να κάθεσαι να λες για αυτή τη μάνα, που ξέρεις τι έχει κάνει για εσένα ότι δε θα πας να τη δεις”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για εκείνη την περίοδο, έκανε λόγο για μια πολύ δύσκολη φάση στη ζωή του τραγουδιστή, επισημαίνοντας πως η οικογενειακή ένταση τον είχε επηρεάσει βαθιά.

Μαζωνάκης: «Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του, Βάσω, εξηγώντας πως αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του και πως η δικαστική τους διαμάχη τον είχε επιβαρύνει συναισθηματικά.

«Ήταν πολύ άσχημα ο Γιώργος, ήταν όλη αυτή η στεναχώρια που είχε περάσει με την οικογένεια και πάνω απ’ όλα με τη Βάσω, γιατί εκείνη ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για τον Γιώργο», ανέφερε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως εκείνη την εποχή είχε θυμώσει με όσα συνέβαιναν, ωστόσο, όταν συναντήθηκε ξανά με τον φίλο του, κατάφερε να δει και τη δική του πλευρά.

«Αλλά είχα θυμώσει που είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο και το έμαθε η Ελλάδα, αφού τον συνάντησα όμως τον δικαιολόγησα, γιατί και ο ίδιος φοβήθηκα», είπε.

Κλείνοντας, μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση που, όπως φαίνεται, θα κρατήσει για πάντα στη μνήμη του από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ήταν μια στιγμή μετά από έναν ακόμη καβγά τους, όταν ο τραγουδιστής άνοιξε το τζακούζι και του τραγούδησε το «Σαν δυο σταγόνες βροχής».

«Αυτός ήταν για μένα ο Μαζωνάκης και αυτός θα είναι στη μνήμη μου», είπε συγκινημένος, κρατώντας μέσα σε λίγες λέξεις την εικόνα του φίλου του που γνώριζε από τα μαθητικά τους χρόνια.

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