Ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο με τη Ρία Ελληνίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Ο γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα σύντομο Instastory, στο οποίο η τραγουδίστρια βρίσκεται στο σπίτι τους και, ευδιάθετη, ξεκινά να τραγουδά.

Με ένα άκρως καλοκαιρινό και casual outfit, η Ρία Ελληνίδου κρατά ένα αντικείμενο σαν μικρόφωνο και δίνει τη δική της… παράσταση, με το σαλόνι να μετατρέπεται για λίγο σε... μουσική σκηνή. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρίσκεται απέναντί της και την καμαρώνει. Φυσικά, καταγράφει και τη στιγμή. «Υπάρχει διάθεση», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο βίντεο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και πρόσθεσε καρδούλες για το κορίτσι του.

Η τραγουδίστρια διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο στην καριέρα της, με τις εμφανίσεις και τα τραγούδια της να έχουν αγαπηθεί από το κοινό.

Η σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου γνωρίστηκαν το 2025 και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η σχέση τους εξελίχθηκε σταδιακά. Οι πρώτες φήμες που τους ήθελαν μαζί κυκλοφόρησαν την άνοιξη εκείνης της χρονιάς, με τους δύο να κρατούν στην αρχή χαμηλούς τόνους και να αποφεύγουν να μοιράζονται δημόσια λεπτομέρειες για τα προσωπικά τους.

Στην πορεία, ωστόσο, οι κοινές τους εμφανίσεις άρχισαν να πληθαίνουν, όπως και τα στιγμιότυπα που μοιράζονται στα social media. Τον Φεβρουάριο του 2026, μάλιστα, οι δυο τους ταξίδεψαν μαζί στην Ταϊλάνδη, ενώ έκτοτε έχουν καταγραφεί σε περισσότερες κοινές στιγμές, τόσο δημόσια όσο και μέσα από τις αναρτήσεις τους στα social media. Πλέον, δεν κρύβουν τον έρωτά τους.