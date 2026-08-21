Το τρυφερό βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου και το πείραγμα για τα μαλλιά του

Συνεχίζουν να απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, κρατώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, αλλά μοιράζοντας κατά διαστήματα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους.

Αυτή τη φορά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θέλησε να καταγράψει μια πιο προσωπική και χιουμοριστική στιγμή με τη σύντροφό του, την οποία μοιράστηκε με τους followers του μέσα από ένα Instagram story.

Στο βίντεο, οι δυο τους είχαν έναν αυθόρμητο διάλογο με αφορμή την εμφάνιση του επιχειρηματία και συγκεκριμένα το νέο του κούρεμα. «Με αυτό το μαλλί δεν πάω πουθενά, θα κάνεις υπομονή που θέλω να το μακρύνω;», τη ρώτησε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Η Ρία Ελληνίδου, με το γνωστό της χιούμορ, του απάντησε: «Αν σου αρέσει εσένα…», ενώ όταν εκείνος θέλησε να μάθει αν της αρέσει τελικά η νέα του εμφάνιση, εκείνη σχολίασε: «Με μαλλιά ή χωρίς…».

Στη συνέχεια, η κάμερα στράφηκε προς τη Ρία Ελληνίδου, η οποία πόζαρε χαμογελαστή μέσα στο αυτοκίνητο, δείχνοντας να απολαμβάνει τη στιγμή.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν άφησε φυσικά την ευκαιρία να κάνει ακόμη ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τους δυο τους, λέγοντας: «Τουλάχιστον έχουμε το ίδιο κούρεμα, τον ίδιο κότσο… Μας έχουν πιάσει κότσο».

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο αποτυπώνει με τον πιο αυθόρμητο τρόπο τη διάθεση του ζευγαριού στις καλοκαιρινές του διακοπές, με τα πειράγματα και τα χαμόγελα να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου φαίνεται πως περνούν όμορφες στιγμές μαζί, πριν επιστρέψουν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.