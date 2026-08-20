Ένα από τα πιο αυθόρμητα και χιουμοριστικά στιγμιότυπα της σχέσης τους μοιράστηκε η Ρία Ελληνίδου, βάζοντας για λίγο… στο χέρι της το Instagram του συντρόφου της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η γνωστή τραγουδίστρια εμφανίστηκε μέσα από το προφίλ του Δημήτρη Αλεξάνδρου και, με αρκετή δόση χιούμορ, αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του φίλους τι είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ και γιατί ένα από τα σχέδια που είχαν κάνει για την επόμενη ημέρα δεν πήγε ακριβώς όπως το είχαν φανταστεί.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που ανέβηκε στα social media, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε προγραμματίσει μια πρωινή βόλτα στο βουνό. Η Ρία Ελληνίδου, ωστόσο, φαίνεται πως είχε διαφορετικό… πρόγραμμα, αφού η προηγούμενη βραδινή έξοδος και οι μαργαρίτες που ήπιε είχαν άλλα σχέδια για εκείνον.

Χαλαρή και ευδιάθετη, η τραγουδίστρια κατέγραψε τη δική της στιγμή, απολαμβάνοντας τον καφέ της, ενώ φρόντισε να ενημερώσει και τους followers του συντρόφου της για την κατάσταση που επικρατούσε στο σπίτι.

«Θα θες να τον βρεις… Μα δε θα μπορείς… Ήπιε 3 μαργαρίτες εχθές και ναυάγησε… Ήθελε κ πρωινό βόλτα στο βουνό 🏔️ Ακόμα ροχαλίζει 😅», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο βίντεο.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ρία Ελληνίδου έδωσε μια πιο προσωπική και ανάλαφρη εικόνα από την καθημερινότητά τους, δείχνοντας πως το χιούμορ έχει τη δική του θέση στη σχέση τους. Μάλιστα, η κίνησή της να χρησιμοποιήσει το προφίλ του Δημήτρη Αλεξάνδρου για να αποκαλύψει το… «ναυάγιο» της πρωινής εξόρμησης έκανε το στιγμιότυπο ακόμη πιο απολαυστικό.