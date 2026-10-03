Hyundai STARIA Electric: Πρακτικότητα και χώροι με μηδενικούς ρύπους

Με μια ματιά τα προσόντα του οικογενειακού μοντέλου

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Hyundai STARIA Electric: Πρακτικότητα και χώροι με μηδενικούς ρύπους
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Το νέο Hyundai STARIA Electric εγκαινιάζει ένα νέο, πλήρως ηλεκτρικό κεφάλαιο για τα MPV της Hyundai, τοποθετώντας την ευρυχωρία και τη λειτουργικότητα στην καθημερινότητα στο επίκεντρο του σχεδιασμού του. Κατασκευασμένο για να καλύψει τις ανάγκες οικογενειών, εταιρειών μεταφοράς επιβατών και ατόμων με δραστήριο τρόπο ζωής, το νέο STARIA Electric εισάγει τη μηδενικών εκπομπών μετακίνηση σε μια κατηγορία όπου ο εσωτερικός χώρος, η άνεση και η πρακτική χρήση είναι καθοριστικοί παράγοντες επιλογής. Ως το κορυφαίο πολυμορφικό (MPV) της Hyundai για την Ευρώπη, το STARIA Electric ενσωματώνει τη δέσμευση της εταιρείας για κινητικότητα μηδενικών ρύπων, προσαρμοσμένη σε διαφορετικές ανάγκες.

Hyundai STARIA Electric: Πρακτικότητα και χώροι με μηδενικούς ρύπους

•  Διαθέτει μπαταρία 84 kWh σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα 160 kW και κίνηση στους εμπρός τροχούς
•  Το προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα 800V υποστηρίζει υψηλή ροή ενέργειας με περιορισμένη παραγωγή θερμότητας και επιτρέπει επαναλαμβανόμενη ταχυφόρτιση, καθιστώντας το ιδανικό για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων
•  Ευέλικτο εσωτερικό, ψηλή οροφή και αθόρυβη μετάδοση κίνησης ενισχύουν την άνεση και τη λειτουργικότητα για κάθε είδους μετακίνηση
•  Το ολοκληρωμένο πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης Hyundai SmartSense (ADAS) προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά σε αστικό περιβάλλον, στον αυτοκινητόδρομο και στους ελιγμούς στάθμευσης
•  Το STARIA Electric θα κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά στις αρχές του 2027

Hyundai STARIA Electric: Πρακτικότητα και χώροι με μηδενικούς ρύπους

Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η μοναδική αρχιτεκτονική χωροταξίας της Hyundai, που προσφέρει μια ευρύχωρη καμπίνα με έντονη αίσθηση ανοιχτού χώρου και ελευθερίας κίνησης. Το επίπεδο πάτωμα, οι μεγάλες εσωτερικές διαστάσεις και η ευφυής διάταξη των καθισμάτων δημιουργούν μια lounge ατμόσφαιρα, όπου οι επιβάτες μπορούν να χαλαρώσουν και να μετακινούνται άνετα. Το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσαρμόζεται ομαλά σε διαφορετικές ανάγκες, από την καθημερινή μετακίνηση και τα οικογενειακά ταξίδια έως την επαγγελματική μεταφορά επιβατών και τις δραστηριότητες αναψυχής.

7 θέσεων, για οικογένειες και αναψυχή : Εστιασμένη στην άνεση των επιβατών με υψηλή ευελιξία. Προσφέρει άνετο χώρο σε όλες τις θέσεις, δυνατότητα διαμόρφωσης καθισμάτων και χώρο αποσκευών έως 435 λίτρα πίσω από την τρίτη σειρά.
9 θέσεων, για μεγάλες οικογένειες, ομάδες ή shuttle : Χώρος αποσκευών έως 1.303 λίτρα πίσω από την τρίτη σειρά. Με καθίσματα που σύρονται και αναδιπλώνονται, η διαμόρφωση της καμπίνας προσαρμόζεται άμεσα σε επιβάτες ή φορτίο.

Hyundai STARIA Electric: Πρακτικότητα και χώροι με μηδενικούς ρύπους

Το νέο STARIA Electric με μια ματιά

Κύρια χαρακτηριστικά

•  Πρώτη πλήρως ηλεκτρική έκδοση της γκάμας STARIA
•  Ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 volt που επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορη DC φόρτιση (10%–80% σε περίπου 20 λεπτά)
•  Μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 84 kWh με αυτονομία σε αστικό κύκλο 544 χιλιόμετρα και σε συνδυαστικό κύκλο 430 χιλιόμετρα (κατά WLTP)
•  Ηλεκτροκινητήρας 160 kW (218 ίππων) που προσφέρει ομαλή, αθόρυβη και σίγουρη απόδοση
•  Ευρύχωρο, τύπου «σαλόνι» εσωτερικό βασισμένο στη φιλοσοφία πολλαπλών ανοιχτών χώρων του STARIA
• Σχεδιασμένο για οικογενειακή χρήση, δραστηριότητες αναψυχής, επαγγελματικές μεταφορές και shuttle υπηρεσίες
•  Δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά
•  Λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), θύρες USB υψηλής ισχύος 100W και ψηφιακό κλειδί (Digital Key)
•  Εξωτερική σχεδίαση βασισμένη στη φιλοσοφία «Inside-Out» με φουτουριστικές λεπτομέρειες
•  Οριζόντια διάταξη εσωτερικού με δύο οθόνες 12,3 ιντσών για αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη
•  Εξοπλισμένο με το νέο σύστημα infotainment ccNC και δυνατότητα ασύρματων (OTA) αναβαθμίσεων.

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