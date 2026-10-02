Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3

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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3
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Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW Σειρά 3 που βασίζεται στη Neue Klasse κάνει την πρεμιέρα της ως νέα BMW i3, εξελίσσοντας την γνώριμη ταυτότητα της Σειράς 3 και προσθέτοντας νέα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Από το λανσάρισμά της θα διατίθεται σε δύο αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες εκδοχές της νέας BMW Σειράς 3, με εξαιρετικά αποδοτικούς βενζινοκινητήρες και ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Η νέα BMW M350 xDrive αποτελεί την πιο σπορ πρόταση της σειράς, συνδυάζοντας τη γοητεία «M Performance» με τον μοναδικό χαρακτήρα ενός εξακύλινδρου κινητήρα εν σειρά της BMW. Μέσα στην επόμενη χρονιά, η BMW Σειρά 3 θα αποκτήσει και plug-in υβριδική έκδοση (PHEV).   

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει μια νέα, αλλά ταυτόχρονα οικεία εκδοχή δύο εμβληματικών σχεδιαστικών στοιχείων: της μάσκας νεφρών της BMW και των διπλών προβολέων, που συνδυάζονται σε ένα εντυπωσιακό σύνολο και δημιουργούν μια νέα φωτεινή υπογραφή. Παράλληλα, τα νέα M Yellow Lights, εμπνευσμένα από τον σχεδιασμό των αγωνιστικών αυτοκινήτων, αποτελούν ένα τολμηρό στοιχείο ταυτότητας για τα νέα μοντέλα BMW M Performance.Το πίσω μέρος με την οριζόντια διάταξη των φωτιστικών σωμάτων, αποπνέει τεχνολογική πρόοδο και ακρίβεια. Παράλληλα, οι έντονα διαμορφωμένοι θόλοι των τροχών τονίζουν τη φαρδιά και σπορ σιλουέτα του sedan.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3

Σπορ, φιλόξενο εσωτερικό με νέα, οδηγοκεντρική σχεδιαστική προσέγγιση της BMW. 
Η λιτή σχεδιαστική γλώσσα της Neue Klasse συνεχίζεται και στο υψηλής ποιότητας εσωτερικό της νέας BMW Σειράς 3. Η δυναμική, ευρύχωρη και σύγχρονη καμπίνα υιοθετεί μια νέα οδηγοκεντρική φιλοσοφία, με το σύστημα απεικόνισης και χειρισμού BMW Panoramic iDrive. Αυτό αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: BMW Panoramic Vision, BMW 3D Head-Up Display, κεντρική οθόνη (Central Display) και πολυλειτουργικό τιμόνι.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3

Στη νέα BMW Σειρά 3, το BMW Panoramic Vision και το προαιρετικό BMW 3D Head-Up Display προβάλλουν χρήσιμες πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Η κεντρική οθόνη 17,9 ιντσών είναι τοποθετημένη στο ταμπλό με σαφή κλίση προς τον οδηγό. Το νέο τιμόνι της BMW, με κεντρική ακτίνα στο επάνω μέρος του, κάνει πλέον την εμφάνισή του και στην BMW Σειρά 3. Τα πολυλειτουργικά πλήκτρα του έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν ακόμη πιο εύκολο και διαισθητικό χειρισμό. Προαιρετικά, τα νέα μοντέλα της BMW Σειράς 3 μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με τιμόνι M ή τιμόνι BMW Individual.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3

Η άψογη εργονομία και ο διαισθητικός χειρισμός αποτελούν χαρακτηριστικά της BMW Σειράς 3 εδώ και δεκαετίες. Αυτή την παράδοση συνεχίζει και το σύστημα BMW Panoramic iDrive με BMW Operating System X στα μοντέλα τελευταίας γενιάς. Βασίζεται στην αρχή της προβολής των σωστών πληροφοριών, στο σωστό σημείο, την κατάλληλη στιγμή. Η φιλοσοφία χειρισμού του BMW Panoramic iDrive συνδυάζει χειρισμό μέσω αφής, απτική αλληλεπίδραση και φωνητικό έλεγχο (voice control). Ο ψηφιακός βοηθός BMW Intelligent Personal Assistant διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, ενώ η ενσωμάτωση της τεχνολογίας AI Amazon Alexa+¹ διευρύνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές του, επιτρέποντας πιο φυσικό διάλογο και διαισθητικό φωνητικό έλεγχο.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3

Αμιγώς ηλεκτρική BMW i3 με μεγάλη αυτονομία και γρήγορη φόρτιση.

Παράλληλα με τα μοντέλα που διαθέτουν εξαιρετικά αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης και ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, η BMW Σειρά 3 έχει πλέον εντάξει στην οικογένειά της και μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Ως μοντέλο της Neue Klasse, η νέα BMW i3 ενσωματώνει την τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς (Gen6). Περιλαμβάνει νέες μπαταρίες υψηλής τάσης με κυλινδρικές κυψέλες, αποδοτικούς ηλεκτροκινητήρες, τεχνολογία 800V και δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης. Η τεχνολογία Gen6 BMW eDrive προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία σε σχέση με την προηγούμενη γενιά και επιτρέπει αισθητά ταχύτερη φόρτιση. Από το λανσάρισμά της, η BMW i3 θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις, αμφότερες με έναν ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός και έναν στον πίσω άξονα.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3

Η νέα BMW i3 50 xDrive αποδίδει συνδυαστική ισχύ 345 kW (469 hp) και μέγιστη ροπή 645 Nm, επιταχύνοντας από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 4,7 δευτερόλεπτα. Χάρη στην μπαταρία υψηλής τάσης 108,7 kWh, προσφέρει μεγάλη αυτονομία και μπορεί να καλύψει έως και 912 χλμ. (WLTP) με μία φόρτιση. Παράλληλα, η δυνατότητα φόρτισης DC με ισχύ έως 400 kW μειώνει σημαντικά τον χρόνο αναμονής. Σε σταθμό ταχείας φόρτισης DC, η BMW i3 50 xDrive μπορεί μέσα σε μόλις δέκα λεπτά² να ανακτήσει αρκετή ενέργεια για έως και 423 χλμ. οδήγησης.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3

Η συνδυαστική ισχύς της νέας BMW i3 40 xDrive φτάνει τα 275 kW (374 hp). Η δεύτερη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση της νέας BMW Σειράς 3 εφοδιάζεται με μπαταρία υψηλής τάσης 82,8 kWh και προσφέρει μέγιστη αυτονομία 710 χλμ. (WLTP).Σύντομα, η πανίσχυρη BMW i3 M60 xDrive M Performance θα αποτελέσει την κορυφαία έκδοση της γκάμας, με το λανσάρισμά της να έχει προγραμματιστεί για το 2027.Έτσι, από τις εισαγωγικές εκδόσεις μέχρι τα μοντέλα BMW M Performance, η νέα BMW Σειρά 3 θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιδόσεων, ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης.

 

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