«Απόψε δεν έχει σημασία τι ξέρετε, τι μάθατε στο σχολείο ή τι διαβάσατε στο διαδίκτυο. Σημασία έχει μόνο ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε», είπε στην πολυαναμενόμην πρεμιέρα του 1% Club ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

«Καλώς ήρθατε στο πρώτο παιχνίδι λογικής, εδώ όπου οι γνώσεις δεν θα σας φανούν καθόλου χρήσιμες, διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας. Σήμερα θα μάθετε αν σκέφτεστε όπως το 90%, όπως το 50% ή μόλις το 1% των Ελλήνων. Και αν σκέφτεστε όπως το 1%, τότε ανήκετε στο κλαμπ του 1% και μπορεί να μοιραστείτε έως 30.000 ευρώ», πρόσθεσε ο αγαπημένος παρουσιάστης.

Αφού σύστησε τους παίκτες, ο Πέτρος καλωσόρισε τις αποψινές του καλεσμένες.

«Όπως κάθε φορά, σε αυτήν την πολύ ωραία παρέα, είμαστε 100 συν 2, γιατί δύο πολύ, πολύ αγαπημένα πρόσωπα έρχονται κοντά μας. Δύο άνθρωποι που αγαπάτε πάρα πολύ μέσα από τις δουλειές τους και σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους: Σοφία Βογιατζάκη, Μελίνα Ασλανίδου!

Παίρνω όλο το vibe από αυτό που νιώθω από τους τηλεθεατές και από αυτούς εδώ τους ανθρώπους που είναι δίπλα σας σήμερα, τους συμμαθητές σας, έτσι θα το πω, για να μεταφέρω πόσο πολύ σας αγαπάμε για τις δουλειές σας, για το ήθος σας, για τον χαρακτήρα σας, όλα αυτά τα χρόνια που δεν είναι και πάρα πολλά, γιατί είμαστε και μικροί άνθρωποι, έτσι; Θα τα λέμε αυτά, έτσι, καμιά δεκαετία τώρα. Πόσο σας λατρεύουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα», είπε.

«Θα πάμε σήμερα με τη λογική. Εσείς οι δύο, καταλαβαίνω ότι έχετε και μια φιλική σχέση. Υπάρχει λογική ανάμεσά σας; Υπάρχει λογική στον τρόπο σκέψης σας;», ρώτησε την τραγουδίστρια και την ηθοποιό.

«Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει λογική, είναι όλα τέλεια ανάμεσά μας. Εμείς συνδεόμαστε με το συναίσθημά μας και το συναίσθημά μας είναι η αγάπη», απάντησαν η τραγουδίστρια κι η ηθοποιός.

«Σήμερα θα μάθετε, λοιπόν, αν σκέφτεστε όπως το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων ή όπως το 1% των Ελλήνων. Όλα αυτά θα συμβούν μπροστά στα μάτια σας σε λίγο. Το χειρότερο που μπορείτε να πάθετε είναι να βάλουμε την Ασλανίδου να τραγουδήσει κανένα ποντιακό και να αρχίσουμε εμείς οι υπόλοιποι να χορεύουμε. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να πάθουμε. Σκέψου τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται για όλους. Πάμε δυνατά να ξεκινήσουμε!», είπε ο Πέτρος Πολυχρονίδης με το παιχνίδι να ξεκινάει.

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