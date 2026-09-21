Πέτρος Πολυχρονίδης: Έκανε έφοδο στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη

Άφωνη η παρουσιάστρια! Το δώρο που της έδωσε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πρεμιέρα της εκπομπής "Πρώτος καφές με τη Ζήνα" με τη Ζήνα Κουτσελίνη στο Star, σε ανανεωμένο πλατό.
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης έκανε έκπληξη στην εκπομπή, αν και αναμενόταν την επόμενη Δευτέρα.
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη και ο Πέτρος Πολυχρονίδης θα συνεργάζονται συχνά, καθώς τα στούντιο και τα καμαρίνια τους είναι δίπλα-δίπλα.
  • Ο Πέτρος έφερε δώρο στη Ζήνα από τον Έβρο, ένα κόσμημα με σκόρδα για γούρι.
  • Ο Πολυχρονίδης επαίνεσε το νέο στούντιο, δηλώνοντας ότι μπήκε με το δεξί.

Πρεμιέρα έκανε το πρωί της Δευτέρας η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», με τη Ζήνα Κουτσελίνη να καλημερίζει με χαμόγελο τους τηλεθεατές του Star! από το ανανεωμένο και υπερσύγχρονο πλατό της. 

Ντυμένη στα λευκά κι άκρως ανανεωμένη, η παρουσιάστρια υποδέχτηκε τους συνεργάτες της σε ένα εντυπωσιακό και υπερσύγχρονο πλατό, έτοιμο να φιλοξενήσει τους πιο hot καλεσμένους και τα πιο καυτά θέματα της επικαιρότητας.  

Μετά την προβολή του teaser με το οδοιπορικό της Ζήνας Κουτσελίνη στον Έβρο μαζί με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, στο στούντιο «εισέβαλε» ένας απρόσμενος επισκέπτης, τον οποίο η οικοδέσποινα της πρωινής εκπομπής περίμενε, όπως αποκάλυψε, την επόμενη Δευτέρα 28/9.

Η έκπληξη του Πέτρου Πολυχρονίδη στη Ζήνα Κουτσελίνη

Η έκπληξη του Πέτρου Πολυχρονίδη στη Ζήνα Κουτσελίνη

Ο λόγος φυσικά για τον Πέτρο Πολυχρονίδη, ο οποίος δε θα μπορούσε να λείπει από την πρώτη εκπομπή της σεζόν, κάνοντας ποδαρικό με αγκαλιές και ευχές για μια δημιουργική και πετυχημένη τηλεοπτική χρονιά!

«Πέτρο, σ’ αγαπώ», του είπε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Οι δύο παρουσιαστές θα έχουν την ευκαιρία να τα λένε ακόμη πιο συχνά, καθώς οι εκπομπές τους φιλοξενούνται σε διπλανά στούντιο, ενώ και τα καμαρίνια τους βρίσκονται δίπλα-δίπλα.

«Αυτό θα γίνεται τώρα; Συγγνώμη, συγγνώμη, είχαμε την ησυχία μας. Αυτό θα γίνεται κάθε πρωί;», είπε αστειευόμενος ο Πέτρος Πολυχρονίδης, εκφράζοντας την ανυπομονησία του για την πρεμιέρα του «Τροχού της Τύχης»: «Ετοιμαζόμαστε. Την άλλη Δευτέρα βγαίνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης έκανε ποδαρικό στη νέα εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης έκανε ποδαρικό στη νέα εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης έφερε μάλιστα και ένα δώρο στη Ζήνα Κουτσελίνη με ιδιαίτερο συμβολισμό: «Καλή αρχή σε όλους. Σου ’χω φέρει κάτι. Το έχω κρατήσει. Θα το έδινα το μεσημέρι. Λοιπόν, αυτό το φτιάχνει η φίλη μου η Παυλίνα στον Έβρο. Επειδή σ’ αρέσουν τα σκόρδα που φέρνουν γούρι, είναι κόσμημα! Παυλίνα, ευχαριστώ πολύ. Από τον Έβρο για σένα, σου το δίνω για γούρι»..

Τέλος, αποθέωσε το εντυπωσιακό στούντιο, ξεκαθαρίζοντας πως μπήκε με το δεξί: «Είναι πολύ ωραίο το στούντιο. Είναι φανταστικό στούντιο. Μπράβο, ρε παιδιά!».

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ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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