Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρεμιέρα με το «γούρι» της - Η μητέρα της στο πλατό

«Υπάρχει αυτό το καρδιοχτύπι όπως εκείνη τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε το 2014»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.09.26 , 10:52 Πέτρος Πολυχρονίδης: Έκανε έφοδο στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη
21.09.26 , 10:45 DS N°4 SailGP: Η αποκλειστική εμφάνιση με μοναδικά χρώματα
21.09.26 , 10:42 Θανάτος Μαζωνάκη: Οι απαιτήσεις της γιατρού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού
21.09.26 , 10:40 Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση στην επιμνημόσυνη δέηση στη Σητεία
21.09.26 , 10:34 Καινούργιου: H συγκίνηση & η μόνη διαφορά φέτος- «Όλα τα άλλα ολόιδια»
21.09.26 , 10:28 Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν πιστεύαμε ότι θα το πούμε τόσο σύντομα»
21.09.26 , 10:25 Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
21.09.26 , 10:02 Stars System: Ραντεβού κάθε πρωί για τις προβλέψεις της Άσης Μπήλιου!
21.09.26 , 09:59 Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
21.09.26 , 09:52 Ξεκινά μία εβδομάδα γεμάτη συναυλίες με μεγάλα ονόματα, από 21 Σεπτεμβρίου
21.09.26 , 09:47 «Είσαι μαχητής»: Η ανάρτηση της Σίντι Κρόφορντ πριν τον θάνατο του γιου της
21.09.26 , 09:43 Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχεται πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες
21.09.26 , 09:40 Ζήνα Κουτσελίνη: Πρεμιέρα για τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» στο Star
21.09.26 , 09:37 Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι καλλιτέχνης! - Δείτε το νέο του έργο
21.09.26 , 09:14 Ντέμης Νικολαΐδης: Όσα εξομολογήθηκε για το διαζύγιο από τη Δέσποινα Βανδή
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Θανάτος Μαζωνάκη: Οι απαιτήσεις της γιατρού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού
Ντέμης Νικολαΐδης: Όσα εξομολογήθηκε για το διαζύγιο από τη Δέσποινα Βανδή
Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
Ηγουμενίτσα: «Εγώ τη σκότωσα» - Ομολόγησε ο 27χρονος
Θάνατος Μαζωνάκη: «Άστα... του έδωσε μέθη» - Το SMS υπαλλήλου του ιατρείου
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι καλλιτέχνης! - Δείτε το νέο του έργο
Μπάρκα: H ανακαίνιση & η ένταση - «Έγινα απότομη σε κάποιους ανθρώπους μου»
Καινούργιου: H συγκίνηση & η μόνη διαφορά φέτος- «Όλα τα άλλα ολόιδια»
Συντάξεις: Αναδρομικά για 35.000 δικαιούχους - Ποιοι θα τα πάρουν
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όσα είπε στη φετινή πρεμιέρα του Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκίνησε τη νέα σεζόν της εκπομπής 'Happy Day' με χαρά.
  • Στο πλευρό της είχε τη μητέρα της, που είναι το 'γούρι' της και παρακολουθεί την πρεμιέρα κάθε χρόνο.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε την ανυπομονησία της για την επιστροφή και την προετοιμασία θεμάτων.
  • Αναφέρθηκε στο συναίσθημα της πρώτης μέρας και την αγάπη της για τη μητέρα της, που είχε πρόσφατα γενέθλια.

Χαρούμενη για την επιστροφή της στο Happy Day δήλωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην πρεμιέρα της εκπομπής της για τη φετινή σεζόν. Στο πλευρό της είχε  το «γούρι» της, τη μητέρα της, η οποία παρακολουθεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα την εκπομπή από το πλατό.  

Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Κολωνία και η φωτογραφία με τον Άντονι Ρόμπινς

«Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε. Ανοίξτε τα παράθυρα να μπει φως, να ξεκινήσουν τα πρωινά ξυπνήματα, η πρωινή μας παρέα. Έτσι θα ερχόμαστε με τα Π. Θα προσπαθούμε να είμαστε χαρούμενοι, να σας κρατάμε συντροφιά. Αυτή ήταν μια ιδέα γιατί περνάνε τα χρόνια, περνάνε γρήγορα, αλλά πιστέψτε μας το απολαμβάνουμε όπως τις πρώτες μέρες, όπως την πρώτη φορά. Και υπάρχει κι αυτό το καρδιοχτύπι, όπως εκείνη τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε το 2014 είναι 2026.  Και αλήθεια σας το λέω, όταν χτύπησε το πρωϊνό ξυπνητήρι λέω “ξεκινάει  για ακόμα μια σεζόν το Happy Day”», ήταν τα πρώτα λόγια της παρουσιάστριας προς τους τηλεθεατές.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρεμιέρα με το «γούρι» της - Η μητέρα της στο πλατό

«Θέλω να σας πω ότι φέτος, επειδή έχουμε γυρίσει αρκετά νωρίς, πριν από αρκετές εβδομάδες, μας φάνηκε πάρα πολύς ο χρόνος μέχρι να
επιστρέψουμε. Έχουμε ετοιμάσει θέματα. Νιώθαμε τόσο χαρούμενοι για αυτή την πρώτη μέρα. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω.
Δε θα πω πολλά», συμπλήρωσε. 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι σπάνιες πόζες με την εορτάζουσα μητέρα της

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η μητέρα της ήταν μαζί στο πλατό. 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρεμιέρα με το «γούρι» της - Η μητέρα της στο πλατό

«Έχω και τη μανούλα μου εδώ στο πλατό, το γούρι μου. Όπως λέω "μαμά, έβλεπα τις φωτογραφίες από τα προηγούμενα χρόνια κάθε
χρόνο και καλύτερη". Να τα λέμε κι αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ! Σ'αγαπώ πολύ! Είχε και τα γενέθλια της προχθές», είπε στη μαμά της και συνέχισε με το καλωσόρισμα στην ομάδα της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
HAPPY DAY
 |
ΜΗΤΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέτρος Πολυχρονίδης: Έκανε Ποδαρικό Στη Ζήνα Κουτσελίνη
Media
Πέτρος Πολυχρονίδης: Έκανε έφοδο στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη
Καινούργιου: H συγκίνηση & η μόνη διαφορά φέτος- «Όλα τα άλλα ολόιδια»
Media
Καινούργιου: H συγκίνηση & η μόνη διαφορά φέτος- «Όλα τα άλλα ολόιδια»
Σίσσυ Χρηστίδου
Media
Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν πιστεύαμε ότι θα το πούμε τόσο σύντομα»
Πρεμιέρα Για Την Άση Μπήλιου Και Το Stars System
Media
Stars System: Ραντεβού κάθε πρωί για τις προβλέψεις της Άσης Μπήλιου!
Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
Media
Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
Ζήνα Κουτσελίνη
Media
Ζήνα Κουτσελίνη: Πρεμιέρα για τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» στο Star
Γρηγόρης Αρναούτογλου
Media
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι καλλιτέχνης! - Δείτε το νέο του έργο
GNTM 7
Media
GNTM 7 - Μπέττυ Μαγγίρα σε Λάκη Γαβαλά: «This is your model face!»
Άση Μπήλιου
Media
Άση Μπήλιου: Πρεμιέρα για το ανανεωμένο Stars System τη Δευτέρα στις 09:00
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top