Χαρούμενη για την επιστροφή της στο Happy Day δήλωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην πρεμιέρα της εκπομπής της για τη φετινή σεζόν. Στο πλευρό της είχε το «γούρι» της, τη μητέρα της, η οποία παρακολουθεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα την εκπομπή από το πλατό.

«Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε. Ανοίξτε τα παράθυρα να μπει φως, να ξεκινήσουν τα πρωινά ξυπνήματα, η πρωινή μας παρέα. Έτσι θα ερχόμαστε με τα Π. Θα προσπαθούμε να είμαστε χαρούμενοι, να σας κρατάμε συντροφιά. Αυτή ήταν μια ιδέα γιατί περνάνε τα χρόνια, περνάνε γρήγορα, αλλά πιστέψτε μας το απολαμβάνουμε όπως τις πρώτες μέρες, όπως την πρώτη φορά. Και υπάρχει κι αυτό το καρδιοχτύπι, όπως εκείνη τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε το 2014 είναι 2026. Και αλήθεια σας το λέω, όταν χτύπησε το πρωϊνό ξυπνητήρι λέω “ξεκινάει για ακόμα μια σεζόν το Happy Day”», ήταν τα πρώτα λόγια της παρουσιάστριας προς τους τηλεθεατές.

«Θέλω να σας πω ότι φέτος, επειδή έχουμε γυρίσει αρκετά νωρίς, πριν από αρκετές εβδομάδες, μας φάνηκε πάρα πολύς ο χρόνος μέχρι να

επιστρέψουμε. Έχουμε ετοιμάσει θέματα. Νιώθαμε τόσο χαρούμενοι για αυτή την πρώτη μέρα. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω.

Δε θα πω πολλά», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η μητέρα της ήταν μαζί στο πλατό.

«Έχω και τη μανούλα μου εδώ στο πλατό, το γούρι μου. Όπως λέω "μαμά, έβλεπα τις φωτογραφίες από τα προηγούμενα χρόνια κάθε

χρόνο και καλύτερη". Να τα λέμε κι αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ! Σ'αγαπώ πολύ! Είχε και τα γενέθλια της προχθές», είπε στη μαμά της και συνέχισε με το καλωσόρισμα στην ομάδα της.