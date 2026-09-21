Νεκρός 15χρονος στη Λάρισα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή περιμένοντας ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 21:05 το βράδυ της Κυριακής, όταν οι συγγενείς του 15χρονου ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ ότι το παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του και χρειαζόταν άμεσα διακομιδή σε νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα, σε δεύτερη επικοινωνία με το ΕΚΑΒ, έγινε γνωστό ότι το παιδί δεν ανέπνεε και έβγαζε αφρούς από το στόμα, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Από το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ξεκίνησε άμεσα προσπάθεια για να βρεθεί διαθέσιμο ασθενοφόρο κοντά στην Καρίτσα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, δεν υπήρχε διαθέσιμο όχημα ούτε στην Αγιά ούτε στους Γόννους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο εργαζομένων του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας Γιάννη Γούλα, το ασθενοφόρο από την Αγιά μετέφερε περιστατικό στη Λάρισα και το ασθενοφόρο από τους Γόννους μετέφερε επίσης περιστατικό από την περιοχή του στη Λάρισα.

Τελικά, ασθενοφόρο με γιατρό και διασώστες ξεκίνησε από τη Λάρισα. Η μονάδα έφτασε στην Καρίτσα περίπου 45 λεπτά αργότερα, όμως ήταν ήδη αργά. Ο γιατρός και οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο του 15χρονου.

Στο μεταξύ, το ΕΚΑΒ είχε επιχειρήσει να βρει γιατρό στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και απινιδωτή, προκειμένου να υπάρξει άμεση βοήθεια μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, προσπάθειες που δεν απέδωσαν καρπούς.

Η σορός του 15χρονου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ώστε να γίνει η νεκροψία - νεκροτομή.

H ανακοίνωση της ΥΠΕ για τον θάνατο του 15χρονου

Η ΥΠΕ εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, στην οποία ξεκαθαρίζει τα εξής:

«Τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα, για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό, χθες το βράδυ 20/9/2026 ειδοποιήθη το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ 21:05 για επείγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσα (απόσταση Λάρισας - Κάρίτσας 55 λεπτά και Αγιάς - Καρίτσας 50 λεπτά και Γοννων – Καρίτσας 47 λεπτά). Τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστικών προς Π.Γ.Ν. Λάρισας το ένα και Συκούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία αφίχθη στην Καρίτσα 21:50. Παρέλαβε το περιστατικό, το οποίο δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε κατηγορία R1, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό αφίχθη στο Π.Γ.Ν. Λάρισας 23:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του».