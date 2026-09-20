Πολεοδομία Μυκόνου: Το ακίνητο που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου»

Το Star φέρνει στο φως τη μήνυση που δρομολόγησε εξελίξεις

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Πηγή: Ρεπορτάζ Άννα Σταματιάδου, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Ειδικό κλιμάκιο μεταβαίνει αύριο στη Μύκονο και θα κάνει «φύλλο και φτερό» την Πολεοδομία του νησιού, που παραμένει σφραγισμένη με εισαγγελική εντολή από την περασμένη Τετάρτη. Οι υπάλληλοι φέρονται να μην έκαναν ελέγχους και να «έκλειναν τα μάτια» σε καταγγελίες για διάφορες αυθαιρεσίες και άδειες που πιθανότατα δίνονταν παράνομα. Το Star και η Άννα Σταματιάδου φέρνουν στο φως τη μήνυση που άνοιξε ουσιαστικά τον «ασκό του Αιόλου».

Mύκονος: «Σφράγισαν» την πολεοδομία για να μη χαθούν φάκελοι πριν τον έλεγχο

«Σφραγισμένη» η Πολεοδομία Μυκόνου: Το ακίνητο που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Αυτό είναι το ακίνητο που φέρεται να άνοιξε τον ασκό του Αιόλου στη Μύκονο και ανάγκασε την Εισαγγελία να σφραγίσει το κτίριο της Πολεοδομίας στο νησί.

Πολεοδομία Μυκόνου: Αυτό είναι το ακίνητο που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Το ακίνητο που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Βρίσκεται πολύ κοντά σε αρχαιολογικό χώρο και ξεκίνησε να ανεγείρεται με άδεια μικρής κλίμακας, δηλαδή για μικροεπισκευές και βαψίματα.

Σήμερα, έχουν ανεγερθεί πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα.

Με τη μήνυση, που φέρνει στο φως το Star, ζητείται η ποινική δίωξη του προϊστάμενου της Πολεοδομίας, που αρνείτο να μεταβεί για αυτοψία και να εκδώσει σήμα διακοπής εργασιών, καθώς και του επιβλέποντος μηχανικού για υποβάθμιση περιβάλλοντος.

αυθαιρεσίες στη Μύκονο 

Τι καταγγέλλουν κάτοικοι για τις αυθαιρεσίες στη Μύκονο 

Τα στοιχεία για τις αυθαιρεσίες στη Μύκονο, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, φαίνεται να είναι πολλά και τρανταχτά.

  • Ξεφυτρώνουν στη Μύκονο τριώροφα χωρίς... να ανοίγει μύτη.
  • Βγαίνουν άδειες για αποθήκη και χτίζεται μεγαθήριο, ενώ
  • το βασικό εργαλείο για τη διαχείριση και αντιμετώπιση παραβάσεων, η ψηφιακή πλατφόρμα e-Πολεοδομία, φέρεται να δυσλειτουργεί.

Πολεοδομία Μυκόνου: Αυτό είναι το ακίνητο που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Πολεοδομία Μυκόνου: Αυτό είναι το ακίνητο που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

«Παρά τις αυτόφωρες διαδικασίες, παρά τον σχηματισμό δικογραφιών από το Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου, η Πολεοδομία Μυκόνου ουδέποτε προέβη σε αυτοψίες, ουδέποτε επέβαλε τα αναλογούντα πρόστιμα, ουδέποτε άσκησε τα καθήκοντά της. Αντίθετα, θεωρούσε ότι είναι εκβιασμός, η προειδοποίησή μου πως, αν δεν συμμορφωθούν σε εισαγγελικές παραγγελίες, θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη» καταγγέλλει ο δικηγόρος Στέλιος Γκαρίπης.

Μύκονος: Tι ισχυρίζονται οι υπάλληλοι της Πολεοδομίας

«Ήμασταν πέντε μηχανικοί πριν ένα μήνα. Ο ένας έφυγε με απόφαση δημάρχου, ήταν συμβασιούχος. Ένας δήλωσε παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης. Τώρα είμαστε μόνο τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας είναι ο προϊστάμενος», ισχυρίζονται οι υπάλληλοι της Πολεοδομίας.

Αύριο, κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου θα κάνει «φύλλο και φτερό» την Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου.

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