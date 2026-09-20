Σύρος: Άνδρας Καταπλακώθηκε Από Το Αυτοκίνητό Του

Σοβαρό ατύχημα στη Σύρο: «Εγκλωβίστηκε» από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλενε

72χρονος νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.09.26 , 18:51 Ντόναλντ Τραμπ: «Το ερώτημα είναι αν και πότε θα ανατινάξω όλο το Ιράν»
20.09.26 , 18:51 GNTM 7 - Μπέττυ Μαγγίρα σε Λάκη Γαβαλά: «This is your model face!»
20.09.26 , 18:05 Συντάξεις: Αναδρομικά για 35.000 δικαιούχους - Ποιοι θα τα πάρουν
20.09.26 , 17:29 Σταμάτης Γονίδης: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε» – Η παράξενη ατάκα
20.09.26 , 17:07 Σοβαρό ατύχημα στη Σύρο: «Εγκλωβίστηκε» από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλενε
20.09.26 , 17:05 Φωτιά στη Σητεία: Ήχησε το 112, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
20.09.26 , 17:00 "Σύννεφα" ξαφνικά για κορυφαίο όνομα του ΠΑΟΚ - Συνάντηση με τον Σαββίδη!
20.09.26 , 16:55 Δήμητρα Αλεξανδράκη: Δέχθηκε επίθεση με μπουκάλια έξω από το μαγαζί της
20.09.26 , 16:35 Ελαφρύ εγκεφαλικό έπαθε ο Σταμάτης Σπανουδάκης - Αναβλήθηκε η συναυλία του
20.09.26 , 16:26 Ιράν: Διαβίβασε στις ΗΠΑ τους όρους του για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
20.09.26 , 16:07 Εκλογές – βαρόμετρο σήμερα στη Γερμανία
20.09.26 , 16:00 7 λάθη που πρέπει να αποφύγεις αν βγαίνεις ραντεβού μετά από ένα διαζύγιο
20.09.26 , 15:18 Ελένη Μενεγάκη: Δείτε τη στα 24 της με καστανά, σγουρά μαλλιά
20.09.26 , 15:08 «Λάδι στη φωτιά» της έντασης από την Τουρκία με απειλές από Φιντάν
20.09.26 , 14:33 Αντώνης Ρέμος: «Πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα»
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Αγκαλιά με την κόρη του στο Παρίσι
Μαργαρίτα Παπανδρέου: Το τελευταίο αντίο στην κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο
Σκορδά: Το δώρο του συντρόφου της για τη γιορτή της – «Αγάπη μου»
Σταμάτης Γονίδης: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε» – Η παράξενη ατάκα
Το είδαμε και αυτό: Η επιστροφή του κοινωνικού καπνίσματος στη δουλειά
Ποια καταξιωμένη παρουσιάστρια είναι η εικονιζόμενη; Την αναγνώρισες;
Ο Μπισμπίκης για την περιπέτεια της υγείας του: «Έπαθα έμφραγμα όρθιος»
Ιωάννα Τούνη: Το ταπεράκι που ετοίμασε για τον γιο της, Πάρη
Το κοριτσάκι που θα βάφτιζε ο Μαζωνάκης άφησε λουλούδι στον τάφο του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία cyclades24.gr
Σύρος: Άνδρας Καταπλακώθηκε Από Το Αυτοκίνητό Του
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Στροβίλια της Βάρης στη Σύρο, με έναν 72χρονο άνδρα να μεταφέρεται βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο του νησιού.

Πέθανε ο 17χρονος μαθητής που υπέστη ανακοπή στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ο 72χρονος είχε μεταβεί στο σημείο προκειμένου να πλύνει το αυτοκίνητό του, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα άρχισε να κινείται. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην είχε ασφαλιστεί το χειρόφρενο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο άνδρας εγκλωβίστηκε και σφηνώθηκε στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Ερμούπολης, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 72χρονο. Αμέσως ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας παρουσίαζε σφυγμό.

Στη συνέχεια παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, σοβαρά τραυματισμένος.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό περιστατικό διερευνώνται.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λασίθι: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος
Ελλαδα
Φωτιά στη Σητεία: Ήχησε το 112, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Ελλαδα
Πέθανε ο 17χρονος μαθητής που υπέστη ανακοπή στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής
κηδεία Μαργαρίτας Παπανδρέου
Ελλαδα
Μαργαρίτα Παπανδρέου: Το τελευταίο αντίο στην κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο
ακτή Βουλιαγμένης
Ελλαδα
Βουλιαγμένη: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από καβγά για μια ξαπλώστρα!
14χρονος περιοχή ξυλοδαρμού
Ελλαδα
Βριλήσσια: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο 14χρονος για άγριο ξυλοδαρμό συμμαθητή του
Θάνατος Μαζωνάκη
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Τι ερευνά η Αρχή για το «μαύρο» χρήμα για τους δύο γιατρούς
θάνατος Μαζωνάκη
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών το δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού
Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
Ελλαδα
Τραγωδία στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
Βριλήσσια: Σοβαρός Τραυματισμός 14χρονου
Ελλαδα
Βριλήσσια: Σοβαρός τραυματισμός 14χρονου από συνομήλικό του
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top