Βριλήσσια: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο 14χρονος για άγριο ξυλοδαρμό συμμαθητή του

Συνελήφθη και η μητέρα του - Ρήξη νεφρού υπέστη το θύμα

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Πηγή: φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση
Βριλήσσια: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου απο συνομήλικο του (βίντεο OPEN)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Αυτόφωρο Δικαστήριο οδηγείται σήμερα 14χρονος για σοβαρό ξυλοδαρμό συμμαθητή του στα Βριλήσσια.
  • Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με ρήξη νεφρού, κινδυνεύει να χρειαστεί αφαίρεση του οργάνου.
  • Ο ξυλοδαρμός συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, με τον 14χρονο να επιτίθεται στον συμμαθητή του χωρίς αδιευκρίνιστη αιτία.
  • Η αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο και τη μητέρα του μετά από καταγγελία του πατέρα του θύματος.
  • Ο 14χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του και παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη.

Ενώπιον του Αυτόφωρου Δικαστηρίου οδηγείται σήμερα ο 14χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό ξυλοδαρμό συνομήλικου συμμαθητή του στα Βριλήσσια, σε υπόθεση που έχει προκαλέσει ανησυχία λόγω της κατάστασης της υγείας του θύματος. Το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αφού οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη νεφρού.

Βριλήσσια: Σοβαρός τραυματισμός 14χρονου από συνομήλικό του

Το περιστατικό, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Τροίας και Γορτυνίας στα Βριλήσσια. Για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, ο 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και στο σώμα.

Ο τραυματισμένος μαθητής κατέρρευσε στο έδαφος, έχοντας σοβαρά τραύματα στα πλευρά. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων.

Η κατάσταση του μαθητή μετά τον ξυλοδαρμό στα Βριλήσσια

Οι γιατροί που τον εξέτασαν διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή και καταβάλλεται προσπάθεια για την αντιμετώπισή της, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί ακόμη και αφαίρεση του οργάνου.

Η σοβαρότητα του τραυματισμού είναι το στοιχείο που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση, καθώς το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η καταγγελία, η σύλληψη και η παραπομπή στο Αυτόφωρο

Οι αστυνομικές αρχές κινήθηκαν μετά από καταγγελία που υπέβαλε ο πατέρας του τραυματισμένου μαθητή το επόμενο πρωί του περιστατικού. Ακολούθησε η σύλληψη του 14χρονου φερόμενου ως δράστη έξω από την κατοικία του.

Μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του. Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 14χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Πλέον παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη και οδηγείται στο Αυτόφωρο Δικαστήριο, ενώ οι Αρχές χειρίζονται την υπόθεση με βάση τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία.

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