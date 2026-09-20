Παναγιώτης Κουτσουμπής: Αγκαλιά με την κόρη του στο Παρίσι

Τρισευτυχισμένος είναι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, αφού έχει στο πλευρό του την Κατερίνα Καινούργιου και στην αγκαλιά του τη μικρή τους Ξένια. Το πρώτο τους μωρό.

Το ζευγάρι, που τους τελευταίους μήνες έχει αφοσιωθεί στον νέο του ρόλο ως γονείς, πραγματοποίησε πρόσφατα το πρώτο του οικογενειακό ταξίδι στο εξωτερικό, επιλέγοντας το Παρίσι. Μαζί τους, φυσικά, ήταν η πέντε μηνών κόρη τους, η μικρή τους πριγκίπισσα, η οποία έχει φέρει τα πάνω - κάτω στη ζωή τους.

Αυτή τη φορά, ήταν ο Παναγιώτης Κουτσουμπής που θέλησε να μοιραστεί μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από το ταξίδι τους στη γαλλική πρωτεύουσα, έχοντας την κόρη του μαζί του.

Δες την ανάρτησή του:

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Κατερίνα Καινούργιου είχε μιλήσει στο «The Full Story» και στον Γιώργο Σκρομπόλα για τη νέα της ζωή μετά τον ερχομό της Ξένιας, αλλά και για τα επόμενα βήματα στη σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους έχουν ήδη προχωρήσει σε σύμφωνο συμβίωσης, ενώ το επόμενο μεγάλο οικογενειακό γεγονός θα είναι η βάφτιση της κόρης τους. Η βάφτιση προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2027 και, όπως εξήγησε η ίδια, επιθυμία της είναι να πραγματοποιηθεί σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο.

«Θα γίνει το ’27, ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε αποφασίσει να την κάνουμε σε αρκετά κλειστό οικογενειακό κύκλο, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο θα δημοσιοποιήσω ή θα επικοινωνήσω πολύ. Και ο λόγος είναι γιατί πιστεύω ότι η βάφτιση είναι ένα πολύ ιερό μυστήριο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ λίγοι άνθρωποι εκεί. Για μένα είναι και το πιο σημαντικό μυστήριο της Εκκλησίας, να σου πω την αλήθεια και έχω πολύ συγκεκριμένη λογική στο μυαλό μου» ανέφερε η παρουσιάστρια.