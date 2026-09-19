Μαλέσκου: «Έχουν γράψει και γράψει – Αν χώρισε, αν την άφησε, αν τον άφησε»

«Παιδιά, λίγο ένα όριο. Σεβαστείτε» είπε

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Με αφορμή τη συζήτηση για τα υβριστικά σχόλια και το hate speech στα social media, η Ιωάννα Μαλέσκου θέλησε να μοιραστεί τη δική της εμπειρία το πρωί του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα».

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Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στα σχόλια και στα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα για την προσωπική της ζωή, με αφορμή και τα σενάρια που κατά καιρούς έχουν γραφτεί για τον γάμο της.

«Μιλώντας για hate comments, ειδικά τους τελευταίους μήνες έχουν γράψει και γράψει. Αν χώρισε, δεν χώρισε, αν την άφησε, αν τον άφησε. Χίλια πράγματα για την προσωπική ζωή, τα οποία όμως, όταν αφορούν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον χώρο αυτό, δεν ξέρεις τι αντίκτυπο έχουν και στη δική σου ζωή», ανέφερε.

μαλεσκου

Η Ιωάννα Μαλέσκου ζήτησε, μάλιστα, να υπάρχει ένα όριο όταν τα δημοσιεύματα και τα σχόλια αφορούν ανθρώπους που δεν είναι δημόσια πρόσωπα. «Παιδιά, λίγο ένα όριο, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι δεν επικοινωνούν τη ζωή τους, ούτε τα προσωπικά τους. Σεβαστείτε. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους δεν αρέσει» τόνισε.

Η παρουσιάστρια μίλησε και για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται σχετικά με την τηλεοπτική της παρουσία, ξεκαθαρίζοντας πως μπορεί να ακούσει την κριτική, ακόμη κι όταν είναι αρνητική.

«Μπορώ να καταλάβω και να ακούσω “όχι, πάλι η εκπομπή αυτή”, “ας της πει κάποιος να πάει σπίτι της”. Εν πάση περιπτώσει, είμαι εδώ και το κάνω με πολλή αγάπη αυτό. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους δεν αρέσει, αλλά δεν πειράζει», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε, τέλος, και στους δικούς της ανθρώπους, οι οποίοι όπως είπε στενοχωριούνται από όσα γράφονται για εκείνη. «Τους έχω πει και τους έχω ζητήσει πια να μη μου στέλνουν, να μη μου λένε και κυρίως να μη στεναχωριούνται», ανέφερε.

Κλείνοντας, η Ιωάννα Μαλέσκου έστειλε το δικό της μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια: «Στο κακό, στο κακεντρεχές γενικά να απαντάτε με καλοσύνη. Και εμείς εδώ συλλέγουμε και εστιάζουμε μόνο στα θετικά».

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ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
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