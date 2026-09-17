Στο Τέξας έχουν εγκατασταθεί η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της, Αμερικανός επιχειρηματίας Τζέικ Μέντγουελ, απολαμβάνοντας την καθημερινότητά τους στην πολυτελή κατοικία τους.

Η πρωτότοκη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μοιράζεται κατά διαστήματα στιγμές από τη ζωή της με τους followers της. Αυτή τη φορά, η Αμαλία Κωστοπούλου ανέβασε μια φωτογραφία από μια απλή έξοδό της για ψώνια σε παντοπωλείο της γειτονιάς της, στο Όστιν.

Η απάντηση για το πώς βιοπορίζεται

Πριν από λίγο καιρό, η Αμαλία Κωστοπούλου είχε απαντήσει σε ερωτήσεις που της έκαναν οι διαδικτυακοί της φίλοι και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα οικονομικά της. Με αφορμή την επιτυχημένη επαγγελματική πορεία του συζύγου της, ένας follower τη ρώτησε αν πληρώνει η ίδια τα έξοδά της ή αν αναλαμβάνει ο Τζέικ Μέντγουελ ό,τι χρειάζεται.

«Πληρώνω τα πάντα με τα δικά μου χρήματα. Δούλευα 2 - 3 δουλειές ταυτόχρονα από τα 18 μου χρόνια και επίσης έχω υπάρξει πολύ τυχερή με το μερίδιο ιδιοκτησίας μου στην τελευταία εταιρεία όπου εργάστηκα. Εντάχθηκα ως η τρίτη εργαζόμενη και η αξία της σήμερα ανέρχεται στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια», είχε απαντήσει.

Στη συνέχεια, η Αμαλία Κωστοπούλου είχε εξηγήσει πως δε θεωρεί κακό ένας σύζυγος να καλύπτει τα έξοδα της γυναίκας του, εφόσον εκείνη αισθάνεται άνετα με αυτό, σημειώνοντας ωστόσο πως για την ίδια είναι σημαντικό να έχει τα δικά της χρήματα και πράγματα.

«Δεν είναι κακό ο σύζυγός σου να σου πληρώνει τα πάντα, αρκεί εσύ να είσαι οκ με αυτό. Αλλά έχω δουλέψει τόσο σκληρά για να έχω τα δικά μου πράγματα και αυτό είναι σημαντικό για εμένα. Παρ' όλα αυτά, ο Τζέικ είναι απίστευτος στο να κάνει δώρα και επίσης δεν έχω οικιακά έξοδα», είχε αναφέρει.