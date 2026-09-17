Γιοι και κόρες στο θέατρο ΕΛΕΡ

Η παράσταση για τους ανθρώπους που αγνοήθηκαν

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Γιοι και κόρες στο θέατρο ΕΛΕΡ
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Το «Γιοι και κόρες», μια από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού, επιστρέφει στην Πλάκα, στο νέο, ανακαινισμένο Θέατρο ΕΛΕΡ «ΕΛΕΝΗ ΕΡΗΜΟΥ».

 

Γιοι και κόρες στο θέατρο ΕΛΕΡ

Η παράσταση για τους ανθρώπους που αγνοήθηκαν από τις επίσημες ιστοριογραφικές πηγές, αλλά προχώρησαν τη ζωή στην Ελλάδα, ξαναφτιάχτηκε με την προσθήκη καινούριων ιστοριών και με πέντε από τους καλύτερους ηθοποιούς της νέας γενιάς.

Γιοι και κόρες στο θέατρο ΕΛΕΡ

Το κείμενο βασίζεται σε αφηγήσεις ηλικιωμένων Ελλήνων και Ελληνίδων από όλη τη χώρα, στους οποίους τέθηκε από τους συντελεστές το ίδιο ερώτημα:

Γιοι και κόρες στο θέατρο ΕΛΕΡ

«Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή;»

Μέσα από τις ζωές τους ξετυλίγεται ολόκληρη η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας: από το πρώτο μεταναστευτικό κύμα, τη γερμανική Kατοχή, τον Εμφύλιο, την άνοδο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία, έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το πρώτο lockdown και την πανδημία του covid.

Το «Γιοι και κόρες» πρωτοπαρουσιάσθηκε στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής και το Φεστιβάλ Αθηνών το 2012. Ακολούθησε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Παίχτηκε με τεράστια επιτυχία για δύο χρόνια στα: Bios, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Sarajevo Winter Festival-Βοσνία/Ερζεγοβίνη, CSS Teatro Stabile-Ουντίνε, Spazio Teatro NO'HMA-Μιλάνο, Λευκωσία.

Πέρυσι παίχτηκε στο ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ Σπύρου Ευαγγελάτου και φέτος θα συνεχίσει για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα, στο Θέατρο ΕΛΕΡ.

Παραστάσεις του έργου έχουν γίνει στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, τη Ζυρίχη, τη Μαδρίτη, σε σχολεία, φυλακές, γηροκομεία και θεατρικές ομάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το κείμενο έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Βοσνιακά και Ισπανικά και τιμηθεί με τα: Βραβείο Κουν, Καλύτερου Θεατρικού Έργου 2013-2014 και International Prize Il Teatro Nudo, di Teresa Pomodoro, Milan 2014-2015.

 

Συντελεστές

Κείμενο-σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός

Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρία Καραθάνου

Μουσική: Χρύσανθρος Χριστοδούλου

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Επιμέλεια κίνησης-Βοηθός σκηνοθέτη: Αλεξία Μπεζίκη

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Μαργαρίτα Τζαννέτου

Φωτογραφίες: Ναυσικά Κίρκη, Ελίνα Γιουνανλή

Σχεδιασμός αφίσας: Sonke

Εκτέλεση παραγωγής: Ρόζα Καλούδη

Social Media-Video Trailer: Nαυσικά Κίρκη

Παραγωγή: Εταιρεία Θεάτρου Sforaris

Παίζουν: Μαρία Κωνσταντά, Γιάννης Μαστρογιάννης, Ζωή Μυλωνά, Δήμητρα Ονουφριάδου, Βασίλης Τσαλίκης Βίντεο: Δείτε το Trailer της παράστασης


Πληροφορίες

Θέατρο ΕΛΕΡ «Ελένη Ερήμου» (Φρυνίχου 10, Πλάκα, Μετρό Ακρόπολη)

Τηλέφωνο: 211 735 3928

Έναρξη: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 & 21:00

Κυριακή: 18:00

Διάρκεια: 100 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

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