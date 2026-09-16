Η Αθανασία Καλογιάννη και το Kids Theater, μετά τις ιδιαίτερα επιτυχημένες θεατρικές μεταφορές των αγαπημένων έργων της Ζωρζ Σαρή «Ο Θησαυρός της Βαγίας» και «Τα Στενά Παπούτσια», επιστρέφουν με ένα ακόμη σπουδαίο έργο της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας.

«Το Γαϊτανάκι» της Ζωρζ Σαρή έρχεται από τον Οκτώβριο έως και το Πάσχα στο Θέατρο Βρετάνια, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι γεμάτο χρώμα, μουσική, φαντασία και μηνύματα που παραμένουν πάντα επίκαιρα.

Ένα γαϊτανάκι που μας ενώνει

Το «Γαϊτανάκι» είναι μια τρυφερή και διαχρονική ιστορία για έναν κόσμο όπου, παρά τις διαφορές των ανθρώπων, υπάρχει πάντα χώρος για την αγάπη, τη φιλία, τη χαρά και την αλληλεγγύη.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο κυρ Νικόλας ο Γαρίφαλος, ένας πολύ ηλικιωμένος και σοφός άνθρωπος που ζει μόνος σε ένα μικρό σπίτι και έχει διαβάσει τα βιβλία όλου του κόσμου.

Ένα παιδικό τραγούδι γίνεται η αφορμή για να γεννηθεί μέσα του μια μεγάλη ιδέα: αν οι άνθρωποι ενώσουν τα χέρια τους, μπορούν να δημιουργήσουν έναν κόσμο πιο όμορφο.

Και κάπως έτσι ξεκινά ένα διαφορετικό… γαϊτανάκι.

Ένα γαϊτανάκι ανθρώπων, συναισθημάτων, ονείρων και ελπίδας, που μας θυμίζει πως όσα μας ενώνουν είναι τελικά πολύ περισσότερα από όσα μας χωρίζουν.

Η Ζωρζ Σαρή – μια συγγραφέας που συνεχίζει να μιλά στις νέες γενιές

Η Ζωρζ Σαρή (1923–2012) υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας.

Με το έργο της δημιούργησε ιστορίες γεμάτες ανθρωπιά, ευαισθησία, χιούμορ και αλήθεια, που αγαπήθηκαν από γενιές αναγνωστών.

Τα βιβλία της εξακολουθούν να διαβάζονται και να συγκινούν, γιατί μιλούν για αξίες που δεν παλιώνουν: την αγάπη, τη φιλία, τη διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη και την ανάγκη του ανθρώπου να βρίσκεται κοντά στους άλλους.

Το «Γαϊτανάκι» στη σκηνή

Η Αθανασία Καλογιάννη σκηνοθετεί το έργο με σύγχρονη θεατρική ματιά, έντονα χρώματα, ζωντανό ρυθμό και διαδραστικά στοιχεία, δημιουργώντας μια παράσταση που απευθύνεται τόσο στα παιδιά όσο και στους μεγάλους που τα συνοδεύουν.

Η θεατρική διασκευή του Γιάννη Παναγόπουλου μεταφέρει στη σκηνή τη μαγεία του κόσμου της Ζωρζ Σαρή και αναδεικνύει το διαχρονικό μήνυμα του έργου:

Όταν ενώνουμε τα χέρια μας, μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.

Γιατί κάποια έργα δεν είναι απλώς παραστάσεις.

Είναι ιστορίες που περνούν από γενιά σε γενιά και θυμίζουν στα παιδιά —και στους μεγάλους— πράγματα που ίσως έχουμε ξεχάσει.

Το «Γαϊτανάκι» είναι ένα από αυτά.

«ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ» ΤΗΣ ΖΩΡΖ ΣΑΡΗ

Από τον Οκτώβριο έως και το Πάσχα

Θέατρο Βρετάνια

🎭 Κάθε Κυριακή στις 12:00

🎟️ Γενική είσοδος: 12€

Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία

Από το Kids Theater

Σκηνοθεσία: Αθανασία Καλογιάννη

Θεατρική Διασκευή: Γιάννης Παναγόπουλος

