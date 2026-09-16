Εγκρίθηκαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, τα πέντε πρώτα κοινά αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για βιομηχανικά έργα μεγάλης κλίμακας: για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και συστήματα αντιμετώπισής τους (συστήματα drones και antidrones), για την Άμυνα στον θαλάσσιο χώρο και στο βυθό, Διάστημα, για την Αεράμυνα και αντιπυραυλική άμυνα, καθώς και για την Ενίσχυση της ασφάλειας κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ.

Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 πρώτα, εκτός, δηλαδή, του έργου για την ανατολική πτέρυγα. Σε τέσσερα συμμετέχει και η Κύπρος (σε όλα, εκτός αυτό για το Διάστημα).

Η Ιρλανδική προεδρία καλωσόρισε τη συμφωνία των 27 μόνιμων αντιπροσώπων των κρατών μελών στις Βρυξέλλες. Η επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο αναμένεται να δοθεί κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (σε σύνθεση Άμυνας) στις 28 Σεπτεμβρίου.

Εγκρίθηκαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, τα πέντε πρώτα κοινά αμυντικά projects της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει σε τέσσερα από αυτά / Φωτογραφία: Unsplash.com

Εγκρίθηκαν σήμερα τα πέντε πρώτα κοινά αμυντικά projects της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει σε τέσσερα από αυτά. «Η σημερινή απόφαση έπεται αξιολογήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίνει πέντε έργα για την επίσημη θέσπισή τους ως EDPCIs», δήλωσε εκπρόσωπος της Ιρλανδικής Προεδρίας.

«Τα έργα αυτά αντιμετωπίζουν επείγουσες ελλείψεις σε στρατηγικές δυνατότητες σε καίριους τομείς, όπως η αεράμυνα, η θαλάσσια ασφάλεια, το διάστημα, οι δυνατότητες χρήσης και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), καθώς και η επιτήρηση της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ. Κάθε έργο αναμένεται να λάβει χρηματοδότηση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ».

Μια δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων προγραμματίζεται για πριν από το τέλος του Απριλίου του επόμενου έτους. Η διασφάλιση ότι τα EDPCIs θα αποτελούν πραγματικά πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες θα είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση της βιομηχανικής συνεργασίας σε ολόκληρη την Ένωση, τη μείωση του κατακερματισμού της αγοράς και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης.