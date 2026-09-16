Ρέμος για Καρρά: «Λίγο πριν φύγει πήγαμε και τον είδαμε - Είχε αδυνατίσει»

«Ο Βασίλης ήταν ένα παρεάκι, το παρεάκι μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.26 , 13:26 Μεγάλη επιτυχία για το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο στο Σίδνεϊ
16.09.26 , 13:22 Βελμάρ: Back to School Bazaar με όφελος έως 2.000 ευρώ
16.09.26 , 13:21 Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά έργα για την Άμυνα
16.09.26 , 13:05 Ρέμος για Καρρά: «Λίγο πριν φύγει πήγαμε και τον είδαμε - Είχε αδυνατίσει»
16.09.26 , 13:00 To «Γαϊτανάκι» της Ζωρζ Σαρή, έρχεται από τον Οκτώβριο στο Θέατρο Βρετάνια
16.09.26 , 12:50 Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν 17χρονο έξω από σχολείο και του πέταξαν πέτρα
16.09.26 , 12:50 Θάνατος Μαζωνάκη: «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω»
16.09.26 , 12:32 Η Βάσω Μαζωνάκη στο τρισάγιο του αδελφού της - Τι ζήτησε από τον κόσμο
16.09.26 , 12:29 Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Το συγκινητικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη
16.09.26 , 12:18 Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι»
16.09.26 , 12:03 Μαζωνάκης: Η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του σε «γιατρό - υπνωτιστή»
16.09.26 , 12:00 Μάθε τα beauty μυστικά, όπως μας τα παρουσιάζουν οι experts της ομορφιάς
16.09.26 , 11:58 «Μην το πείτε στη μαμά»: Γειτόνισσα του Μαζώ μιλά για τα παιδικά του χρόνια
16.09.26 , 11:48 Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία
16.09.26 , 11:46 Η ανάγνωση βιβλίων βελτιώνει την υγεία και μειώνει το στρες
Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι»
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Μαζωνάκης: Η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του σε «γιατρό - υπνωτιστή»
Πλήθος κόσμου στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη - Ακούνε τα τραγούδια του
Θάνατος Μαζωνάκη: «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω»
Η Βάσω Μαζωνάκη στο τρισάγιο του αδελφού της - Τι ζήτησε από τον κόσμο
«Μην το πείτε στη μαμά»: Γειτόνισσα του Μαζώ μιλά για τα παιδικά του χρόνια
Με σκυμμένο κεφάλι ο Γιώργος Τσαλίκης στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη
Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με καταιγίδες και χαλάζι - Πού θα βρέξει
Μάθε τα beauty μυστικά, όπως μας τα παρουσιάζουν οι experts της ομορφιάς
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 16.09.26, 13:05
Βίντεο για τον Βασίλη Καρρά

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στον Βασίλη Καρρά και στις τελευταίες στιγμές που μοιράστηκε μαζί του αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση ο Αντώνης Ρέμος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Ριζόπουλο και στο «Κοσμοράδιο 95,1» της Θεσσαλονίκης.

Ο Βασίλης Καρράς Μέσα Από Τα Μάτια Των Φίλων Και Συνεργατών 

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για τη στενή φιλική σχέση που είχε με τον Βασίλη Καρρά, εξηγώντας πως οι δυο τους δεν ήταν τόσο συνεργάτες, όσο καλοί φίλοι και άνθρωποι που μοιράζονταν κοινές στιγμές και παρέες. «Με τον Βασίλη ήμασταν πιο φίλοι. Δεν ήμασταν τόσο ποτέ συνεργάτες, αν και έχουμε κάνει πράγματα μαζί. Ο Βασίλης ήταν ένα παρεάκι, το παρεάκι μου που ερχόμασταν εδώ (σ.σ στη Θεσσαλονίκη) και θυμάμαι με τον Δημήτρη Ξοχοίδη, που λίγες μέρες πριν φύγει πήγαμε και τον είδαμε στο σπίτι του», αφηγήθηκε ο Αντώνης Ρέμος.

ρεμος καρράς

«Θυμάμαι έτσι ο Βασίλης ήταν σε ένα κρεβάτι και είχε απέναντι του ένα μεγάλο παράθυρο και έβλεπε το αεροδρόμιο. Έβλεπε τον αεροδιάδρομο της Θεσσαλονίκης, ήταν πάνω στο χωριό της Ειρήνης, και χάζευε εκεί. Είχε αδυνατίσει κιόλας ο Βασίλης μας.

Και του λέω, «Βασίλη, έχεις πάρα πολύ ωραία θέα από εδώ. Είναι όμορφα». Λέει, «έτσι θέλω να βλέπω, αυτά θέλω να βλέπω για να μπορώ να παλέψω αυτό το θηρίο που παλεύω». Και μου λέει «το παλεύω ήρεμος, με την ψυχή μου γεμάτη, γιατί έχω τακτοποιήσει τα πάντα γύρω μου. Και τους είπα σας τακτοποιώ τα πάντα και τώρα θέλω να δώσω τη μάχη μου έτσι όπως ξέρω εγώ. Όπως δίνω, έχω δώσει όλες τις μάχες μου», περιέγραψε αμέσως μετά ο τραγουδιστής.

«Αυτό έκανε ο Βασίλης. Με αυτή την ηρεμία και την πραότητα. Αυτός ο λίγο μποέμ τύπος, ο λίγο μάτσο τύπος, ο μεγαλοπρεπής, που ήταν με τη βαριά φωνή… Ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος που είχε τόσο ανάγκη αυτές τις στιγμές του να τις ζήσει με τη γαλήνη μέσα στην ψυχή του.

Έφυγε, πιστεύω, με πολύ μεγάλη γαλήνη και έτσι πρέπει να τον θυμόμαστε. Ο Βασίλης υπήρξε ένα ηφαίστειο που μέσα του όμως ήταν μία ήρεμη λίμνη, μία ηρεμία», τόνισε ο Αντώνης Ρέμος.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Αντώνης Ρέμος έκανε αναδρομή στη δική του πορεία στο τραγούδι και μίλησε για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Αντώνης Ρέμος: Λαοθάλασσα στη συναυλία- Η συγκινητική αναφορά στον Μαζωνάκη

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με ελεύθερη είσοδο και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, συγκέντρωσε περίπου 300.000 θεατές. Ο δημοφιλής ερμηνευτής αναφέρθηκε επίσης στην κριτική που δέχθηκε για τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε και οργανώθηκε η συγκεκριμένη μουσική βραδιά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βάσω Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Η Βάσω Μαζωνάκη στο τρισάγιο του αδελφού της - Τι ζήτησε από τον κόσμο
To «αντίο» της Πρωτοψάλτη στον Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Το συγκινητικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
«Μην το πείτε στη μαμά»: Γειτόνισσα του Μαζώ μιλά για τα παιδικά του χρόνια
Με σκυμμένο κεφάλι Ο Τσαλίκης στο μνήμα του Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Με σκυμμένο κεφάλι ο Γιώργος Τσαλίκης στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια Είναι Η Μικρότερη Αδερφή Του Μαζώ
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Καινούργιου: Το Δείπνο Με Τους Συνεργάτες Της
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Δείπνο με φίλους στο εστιατόριο του συντρόφου της
Πέτρος Πολυχρονίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Πέτρος Πολυχρονίδης: «Είμαι ένας φτωχός και μόνος cowboy»
Μαζώ: Αντιδράσεις Showbiz Για Ανάρτηση Αφροδίτης Μάνου
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Η απάντηση της Αφροδίτης Μάνου μετά τις έντονες αντιδράσεις
Άγγελος Θεοδωράκης
Celebrities & Gossip Νεα
Εγγονός Μίκη Θεοδωράκη: «Δεν είχαμε την κλασική σχέση παππού - εγγονού»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top