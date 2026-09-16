Στον Βασίλη Καρρά και στις τελευταίες στιγμές που μοιράστηκε μαζί του αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση ο Αντώνης Ρέμος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Ριζόπουλο και στο «Κοσμοράδιο 95,1» της Θεσσαλονίκης.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για τη στενή φιλική σχέση που είχε με τον Βασίλη Καρρά, εξηγώντας πως οι δυο τους δεν ήταν τόσο συνεργάτες, όσο καλοί φίλοι και άνθρωποι που μοιράζονταν κοινές στιγμές και παρέες. «Με τον Βασίλη ήμασταν πιο φίλοι. Δεν ήμασταν τόσο ποτέ συνεργάτες, αν και έχουμε κάνει πράγματα μαζί. Ο Βασίλης ήταν ένα παρεάκι, το παρεάκι μου που ερχόμασταν εδώ (σ.σ στη Θεσσαλονίκη) και θυμάμαι με τον Δημήτρη Ξοχοίδη, που λίγες μέρες πριν φύγει πήγαμε και τον είδαμε στο σπίτι του», αφηγήθηκε ο Αντώνης Ρέμος.

«Θυμάμαι έτσι ο Βασίλης ήταν σε ένα κρεβάτι και είχε απέναντι του ένα μεγάλο παράθυρο και έβλεπε το αεροδρόμιο. Έβλεπε τον αεροδιάδρομο της Θεσσαλονίκης, ήταν πάνω στο χωριό της Ειρήνης, και χάζευε εκεί. Είχε αδυνατίσει κιόλας ο Βασίλης μας.

Και του λέω, «Βασίλη, έχεις πάρα πολύ ωραία θέα από εδώ. Είναι όμορφα». Λέει, «έτσι θέλω να βλέπω, αυτά θέλω να βλέπω για να μπορώ να παλέψω αυτό το θηρίο που παλεύω». Και μου λέει «το παλεύω ήρεμος, με την ψυχή μου γεμάτη, γιατί έχω τακτοποιήσει τα πάντα γύρω μου. Και τους είπα σας τακτοποιώ τα πάντα και τώρα θέλω να δώσω τη μάχη μου έτσι όπως ξέρω εγώ. Όπως δίνω, έχω δώσει όλες τις μάχες μου», περιέγραψε αμέσως μετά ο τραγουδιστής.

«Αυτό έκανε ο Βασίλης. Με αυτή την ηρεμία και την πραότητα. Αυτός ο λίγο μποέμ τύπος, ο λίγο μάτσο τύπος, ο μεγαλοπρεπής, που ήταν με τη βαριά φωνή… Ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος που είχε τόσο ανάγκη αυτές τις στιγμές του να τις ζήσει με τη γαλήνη μέσα στην ψυχή του.

Έφυγε, πιστεύω, με πολύ μεγάλη γαλήνη και έτσι πρέπει να τον θυμόμαστε. Ο Βασίλης υπήρξε ένα ηφαίστειο που μέσα του όμως ήταν μία ήρεμη λίμνη, μία ηρεμία», τόνισε ο Αντώνης Ρέμος.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Αντώνης Ρέμος έκανε αναδρομή στη δική του πορεία στο τραγούδι και μίλησε για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με ελεύθερη είσοδο και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, συγκέντρωσε περίπου 300.000 θεατές. Ο δημοφιλής ερμηνευτής αναφέρθηκε επίσης στην κριτική που δέχθηκε για τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε και οργανώθηκε η συγκεκριμένη μουσική βραδιά.