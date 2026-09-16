Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στο Σίδνεϊ οι εργασίες του 12ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ», ενός πρωτοποριακού επιστημονικού και εκπαιδευτικού θεσμού, που φέτος μετέφερε τη δράση του από την Αμερική στην Αυστραλία, θέτοντας στο επίκεντρο την πορεία, τη δυναμική και το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στους Αντίποδες.

Με ειδικότερο τίτλο «Η Ελληνική Γλώσσα στην Αυστραλία: από τη μνήμη στο μέλλον», η φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην πανεπιστημιούπολη του University of New South Wales (UNSW) στο Σίδνεϊ, με τα πρώτα αποτελέσματά της να γίνονται ορατά πριν ακόμη πέσει η αυλαία του προγράμματος. Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η συμμετοχή και η ανταπόκριση πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών όχι μόνον από το Σίδνεϊ αλλά και από την Αδελαΐδα, το Ντάργουιν και τη Μελβούρνη.

Δρομολογήθηκαν σημαντικές συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ καινούριες συνέργειες αναμένεται να προκύψουν και από τη διεθνή συνάντηση για τον ρόλο του επιχειρείν στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου. Με μεγάλο ενδιαφέρον ανταποκρίθηκε το σύνολο των ομογενειακών μέσων ενημέρωσης στους Αντίποδες, ενώ η εστίαση στη συνέχιση και βελτίωση της ποιότητας της ελληνόγλωσσης δημοσιογραφίας στην Αυστραλία αναμένεται να φέρει καρπούς ως προς την ανάπτυξη προγραμμάτων διάδοσης της ελληνικής γλώσσας.

Τέλος, ιδιαιτέρως πλούσιο ήταν το πολιτιστικό πρόγραμμα που κατά παράδοση αναπτύσσεται σε κάθε διοργάνωση του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε ως το μεγαλύτερο που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Αυστραλία για την ελληνική γλώσσα. Στη διοργάνωση συμμετείχαν ακαδημαϊκοί και ερευνητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, εκπαιδευτικοί, συγγραφείς, καλλιτέχνες, διανοούμενοι, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι των ελληνικών κοινοτήτων και των ομογενειακών μέσων ενημέρωσης.

Αναλυτικά:

Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας και την Unity in Philia, με τη συμμετοχή σημαντικών ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ομογενειακών οργανώσεων της Ελλάδας, της Αυστραλίας και άλλων χωρών.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, ενώ είχε και τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Χαιρετισμό απέστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, η Υπουργός Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη, ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Λοβέρδος, η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κ. Μάιρα Μυρογιάννη. Τις εργασίες του προγράμματος τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, Υπέρτιμος και Έξαρχος Πάσης Ωκεανίας κ. Μακάριος, ο οποίος προσέφερε και χαιρετισμό, ενώ επίσης δεξιώθηκε την ελληνική αποστολή στην έδρα της Αρχιεπισκοπής, όπου βρίσκεται και ο Καθεδρικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και το St Andrew’s Greek Orthodox Theological College. Επιπλέον, χαιρετισμό και ομιλίες απηύθυναν ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστραλία κ. Σταύρος Βενιζέλος, οι Γενικοί Πρόξενοι στο Σίδνεϊ και την Αδελαΐδα κ.κ. Γεώργιος Σκέμπερης και Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια κ. Άννα Μπατιστάτου, το τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο CEO της Bank of Sydney κ. Kieran McKenna, η πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ κ. Nia Gitsas, η εκτελεστική διευθύντρια του Maliotis Cultural Center of Hellenic Holy Cross κ. Χρυσούλα Κουρκουντή κ.ά. Ο κ. Σκέμπερης δεξιώθηκε την ελληνική αποστολή στο Προξενείο.

Η ελληνική γλώσσα από τη μνήμη στο μέλλον

Με περισσότερους από 120 εισηγητές και εισηγήτριες από όλον τον κόσμο, οι εργασίες του 12ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου άνοιξαν έναν ουσιαστικό διάλογο για την παρουσία της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία, αναδεικνύοντας τόσο την ιστορική της διαδρομή όσο και τις νέες προκλήσεις που δημιουργούν η σύγχρονη εκπαίδευση, η ψηφιακή τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των ελληνόφωνων κοινοτήτων.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, από το παρελθόν και το παρόν έως τις μελλοντικές της προοπτικές, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αυστραλία, ο ρόλος των κοινοτήτων, των εκκλησιών, των οργανώσεων και των συλλόγων στη διατήρηση της γλώσσας, οι καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ελληνικών, η ψηφιακή τεχνολογία και η υβριδική μάθηση. Επιπλέον οι εργασίες του προγράμματος εστίασαν στον ελληνόγλωσσο Τύπο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τα ψηφιακά μέσα της ομογένειας, στις συνεργασίες πανεπιστημίων, κοινοτήτων και θεσμών, καθώς και στον ρόλο του επιχειρείν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ελληνικής γλώσσας στους Αντίποδες. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, τα πρακτικά της περυσινής διοργάνωσης στη Βοστώνη και συγκεκριμένα ο συλλογικός τόμος Ομογενειακά Μέσα Ενημέρωσης και Ελληνική Γλώσσα (εκδ. Πεδίο), σε επιμέλεια Ν. Τσιτσανούδη – Μαλλίδη και Δ. Στεφάνου.

Ένα διεθνές πανεπιστήμιο, μια μεγάλη συνάντηση της ομογένειας

Οι εργασίες φιλοξενήθηκαν στο Rex Vowels Theatre του UNSW, έναν σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο, ενώ οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις στις στρογγυλές τράπεζες μεταδόθηκαν διαδικτυακά. Το πρόγραμμα συνδέθηκε με ευρύ δίκτυο φορέων και οργανώσεων, μεταξύ των οποίων η Foundation for Hellenic Studies UNSW, η AHEPA Sydney & NSW, η International Society of Friends of Nikos Kazantzakis – Sydney Branch, το Maliotis Cultural Center of Hellenic Holy Cross, η Greek Applied Linguistics Association (GALA), το Southern California Library, το University of Chicago – Center for Hellenic Studies, το Study in Greece, η Australian Hellenic Educators Association και το Hellenic Club Sydney.

Η διευρυμένη αυτή συνεργασία αποτύπωσε τον βασικό προσανατολισμό του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου: τη δημιουργία γεφυρών ανάμεσα στην Ελλάδα, την ελληνική διασπορά, τα πανεπιστήμια, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.

Ο ρόλος του επιχειρείν στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Γέφυρες καινοτομίας μεταξύ Αυστραλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος εντάσσονταν και δύο κορυφαίες στρογγυλές τράπεζες. Η Ελλάδα τίθεται στην πρώτη γραμμή της νέας συνεργασίας Ευρώπης – Αυστραλίας στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Οργανώθηκε μία πρωτοποριακή εκδήλωση στο University of New South Wales (UNSW) για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Αυστραλίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Horizon Europe, στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ», με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γέφυρας συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Αυστραλίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 στο αμφιθέατρο Rex Vowels Theatre του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις

Οι εργασίες πλαισιώθηκαν με σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως έκθεση των σκιτσογράφων Ηλία Μακρή, Ανδρέα Πετρουλάκη και Στάθη στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα, ελληνική βραδιά με παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα ομογενών, προβολή ντοκυμαντέρ, έκθεση Ελληνοαυστραλών εικαστικών και αποχαιρετιστήριο αντάμωμα με τους Έλληνες της Αυστραλίας.

Δωρεάν συμμετοχή, το πρόγραμμα ανοιχτό στην ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν δωρεάν. Το παρακολούθησαν φοιτητές, διδάκτορες, εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, αλλά και επαγγελματίες με συναφή ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης. Στους συμμετέχοντες προσφέρθηκαν πιστοποιητικά αναγνώρισης συμμετοχής από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εκπαιδευτικό υλικό.

Η επιστημονική και οργανωτική ευθύνη

Ιδρύτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας, Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Την οργανωτική διεύθυνση του προγράμματος στην Αυστραλία είχε ο Βασίλης Αδραχτάς, Υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του UNSW στο Σίδνεϊ.

Οι οργανωτές πλαισιώνονταν από πολυμελή ομάδα νέων ερευνητών από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την Αυστραλία.

Πληροφορίες:

https://summerschool.ac.uoi.gr

