Το αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο είπε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη
Πλήθος κόσμου στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη - Ακούνε τα τραγούδια του
Η κορυφαία ερμηνεύτρια δημοσιεύσε μία φωτογραφία του Έλληνα τραγουδιστή από την ταινία μικρού μήκους που είχε παίξει με τίτλο «Στον Θρόνο του Ξέρξη».
«Στον κάτω κόσμο η xαραυγή στέκει και περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή που μεσ' τον Άδη μπαίνει. Καλό ταξίδι Γιωργάκη» σημείωσε στη λεζάντα ενώ το Instastory της συνόδευσε με το τραγούδι: «Fragile».
Λίγες ημέρες νωρίτερα, η τραγουδίστρια είχε μοιραστεί με τους followers της στο Instagram ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδούσε μέσα στο αμάξι του το δικό της τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής».
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