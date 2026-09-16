Το αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο είπε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Η κορυφαία ερμηνεύτρια δημοσιεύσε μία φωτογραφία του Έλληνα τραγουδιστή από την ταινία μικρού μήκους που είχε παίξει με τίτλο «Στον Θρόνο του Ξέρξη».

«Στον κάτω κόσμο η xαραυγή στέκει και περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή που μεσ' τον Άδη μπαίνει. Καλό ταξίδι Γιωργάκη» σημείωσε στη λεζάντα ενώ το Instastory της συνόδευσε με το τραγούδι: «Fragile».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η τραγουδίστρια είχε μοιραστεί με τους followers της στο Instagram ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδούσε μέσα στο αμάξι του το δικό της τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής».



