Βελμάρ: Back to School Bazaar με όφελος έως 2.000 ευρώ

Το Stock Center της Βελμάρ διοργανώνει το Back to School Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, από την Πέμπτη 24 έως και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας τη δυνατότητα απόκτησης μεταχειρισμένου αυτοκίνητου με όφελος έως 2.000€.Το Stock Center της Βελμάρ διοργανώνει το Back to School Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, από την Πέμπτη 24 έως και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας τη δυνατότητα απόκτησης μεταχειρισμένου αυτοκίνητου με όφελος έως 2.000€.

Η ενέργεια πραγματοποιείται στα 15 σημεία πώλησης του Stock Center σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Με γνώμονα την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του Stock Center προσφέρονται με 5 χρόνια Εγγύηση χωρίς επιπλέον χρέωση και 5πλή γραπτή Εγγύηση της Βελμάρ, η οποία περιλαμβάνει:

· Εγγύηση καλής λειτουργίας

· Εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων

· Εγγύηση ατρακάριστου οχήματος

· Εγγύηση καλύτερης τιμής

· Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Παράλληλα, όλα τα αυτοκίνητα είναι ελληνικής αγοράς και διατίθενται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης.