Η Renault στον αστερισμό της τέχνης

Συμμετέχει σε μια πολιτιστική δράση που βρίσκεται κοντά στην φιλοσοφία της

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Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 15.09.26, 11:21
Η Renault στον αστερισμό της τέχνης
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Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τα άστρα, οι πλανήτες και οι αστερισμοί αποτελούν έναν ανεξάντλητο καμβά για την ανθρώπινη φαντασία. Ένα σημείο αναφοράς που ενώνει την επιστήμη, την τέχνη και τον πολιτισμό, αλλά και μια διαρκή υπενθύμιση της σχέσης του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει.

Σε αυτόν ακριβώς τον διάλογο ανάμεσα στο γήινο και το συμπαντικό έρχεται να δώσει τη δική της εικαστική διάσταση η έκθεση «Artistic Synastry – Constellations & Planets», φέρνοντας κοντά σημαντικούς Έλληνες εικαστικούς καλλιτέχνες σε μια συλλογική εξερεύνηση του σύμπαντος μέσα από διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων.

Η Renault στον αστερισμό της τέχνης

Η Renault, ένα ακόμη «αστέρι» σε μια ξεχωριστή συνάντηση

Σε ένα project όπου οι πλανήτες και οι αστερισμοί αποτελούν τα φυσικά «αστέρια» της δημιουργίας, η Renault συμμετέχει σε μια πολιτιστική δράση που βρίσκεται πολύ κοντά στη δική της φιλοσοφία: να κοιτάζει διαρκώς μπροστά, να εξερευνά νέους δρόμους και να φέρνει την καινοτομία πιο κοντά στον άνθρωπο.Με σχεδόν 130 χρόνια ιστορίας, η Renault έχει διαγράψει τη δική της ξεχωριστή διαδρομή στον κόσμο της αυτοκίνησης, συνδέοντας διαχρονικά την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα με τη σχεδίαση και την ανθρώπινη εμπειρία. Σήμερα, μια νέα γενιά μοντέλων με ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα και τεχνολογική προσέγγιση έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη φιλοσοφία.

Ως Silver Sponsor του «Synastry», η Renault υποστηρίζει μια καλλιτεχνική συνάντηση με έντονο ελληνικό αποτύπωμα, που φέρνει κοντά διαφορετικές γενιές δημιουργών και διαφορετικές μορφές έκφρασης. Μια πρωτοβουλία που συνομιλεί με τη φιλοσοφία της μάρκας γύρω από τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη διαρκή αναζήτηση νέων δρόμων.

Η Renault στον αστερισμό της τέχνης

Η πρώτη αποκάλυψη του project «Synastry» θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε έναν χώρο όπου η παρατήρηση του ουρανού συναντά τη μοναδική θέα της Αθήνας και της Ακρόπολης. Στο πλαίσιο της preview εκδήλωσης θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το μνημειακό γλυπτό από γυαλί του Κώστα Βαρώτσου, με τίτλο «Full Moon», ένα έργο που μοιάζει να συνομιλεί με το ίδιο το σκηνικό της βραδιάς.

Από τις 16 Σεπτεμβρίου, το ταξίδι μεταφέρεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου η Κεντρική Έκθεση θα υποδεχθεί το κοινό για ένα δεκαπενθήμερο αφιερωμένο στην τέχνη, τη μουσική και τον πολιτιστικό διάλογο. Έργα εμπνευσμένα από πλανήτες και αστερισμούς θα συνθέσουν ένα διαφορετικό εικαστικό σύμπαν, αναδεικνύοντας τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να κοιτάζει πέρα από τον ορίζοντά του.

Στην έκθεση συμμετέχουν καταξιωμένοι δημιουργοί, όπως οι Κώστας Βαρώτσος και Κώστας Τσόκλης, αλλά και μια νεότερη γενιά εικαστικών, μεταξύ των οποίων οι Γιώργος Τζινούδης και Αννίτα Καλιμέρη, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα συνάντηση διαφορετικών γενεών, προσεγγίσεων και καλλιτεχνικών εκφράσεων.

Είτε μιλάμε για την τέχνη είτε για την αυτοκίνηση, η δημιουργία ξεκινά από την ίδια αφετηρία: από την ανάγκη να κοιτάξεις λίγο πιο μακριά και να τολμήσεις να φανταστείς τι υπάρχει πέρα από τον ορίζοντα.

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RENAULT
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ΕΚΘΕΣΗ «ARTISTIC SYNASTRY – CONSTELLATIONS & PLANETS»
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