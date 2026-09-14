«Στην καθημερινότητά μας χάνουμε πολλά πράγματα: τα κλειδιά του σπιτιού, το λεωφορείο, τον ύπνο μας. Χάνουμε followers, χάνουμε την μπάλα», ακούμε την Άση Μπήλιου να λέει στο trailer για το Stars System, που πλέον γίνεται καθημερινό.

«Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ένα πράγμα δεν χάνεται: το δικό μας ραντεβού. Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System, γιατί αυτό το ραντεβού δε χάνεται με τίποτα», συμπληρώνει η αγαπημένη αστρολόγος.

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, το Stars System, η αγαπημένη εκπομπή με τη Άση Μπήλιου γίνεται καθημερινή. Έτσι κάθε πρωί στις 9, θα έχετε την ευκαιρία να μαθαίνετε τα πάντα για τα ζώδια.

Αμέσως μετά, θα ακολουθεί η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.