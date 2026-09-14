Stars System: Από τη Δευτέρα 21/9 το ραντεβού με την Άση Μπήλιου δε χάνεται

Πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί στις 9!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Stars System με την Άση Μπήλιου γίνεται καθημερινή από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.
  • Κάθε πρωί στις 9, οι τηλεθεατές θα μαθαίνουν για τα ζώδια.
  • Η Άση Μπήλιου τονίζει ότι το ραντεβού με την εκπομπή δεν χάνεται.
  • Μετά το Stars System, θα ακολουθεί η εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα Κουτσελίνη.

«Στην καθημερινότητά μας χάνουμε πολλά πράγματα: τα κλειδιά του σπιτιού, το λεωφορείο, τον ύπνο μας. Χάνουμε followers, χάνουμε την μπάλα», ακούμε την Άση Μπήλιου να λέει στο trailer για το Stars System, που πλέον γίνεται καθημερινό.

Stars System: Γιορτάζει 20 χρόνια και γίνεται καθημερινό στο Star

«Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ένα πράγμα δεν χάνεται: το δικό μας ραντεβού. Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System, γιατί αυτό το ραντεβού δε χάνεται με τίποτα», συμπληρώνει η αγαπημένη αστρολόγος.

Stars System: Από τη Δευτέρα 21/9 το ραντεβού με την Άση Μπήλιου δε χάνεται

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, το Stars System, η αγαπημένη εκπομπή με τη Άση Μπήλιου γίνεται καθημερινή. Έτσι κάθε πρωί στις 9, θα έχετε την ευκαιρία να μαθαίνετε τα πάντα για τα ζώδια.

Η συγκίνηση της Άσης Μπήλιου για τα 20 χρόνια Stars System

Stars System: Από τη Δευτέρα 21/9 το ραντεβού με την Άση Μπήλιου δε χάνεται

Αμέσως μετά, θα ακολουθεί η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.

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