Barbie: Η ταινία-φαινόμενο σε αριθμούς - Έρχεται σε Α' Μετάδοση στο Star!

Μη χάσετε το απόλυτο blockbuster το Σάββατο 19/9 στις 21:00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία Barbie θα προβληθεί σε Α' Τηλεοπτική Μετάδοση στο Star το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00.
  • Η ταινία, σκηνοθετημένη από τη Greta Gerwig, σημείωσε παγκόσμιες εισπράξεις 1,44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
  • Κατέχει 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ και 9 για Χρυσές Σφαίρες, κερδίζοντας 2 Χρυσές Σφαίρες.
  • Η Greta Gerwig είναι η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια με σόλο ταινία.
  • Η Margot Robbie και ο Ryan Gosling έλαβαν από 12,5 εκατομμύρια δολάρια ως βασικό μισθό.

Μετρώντας αντίστροφα τις ημέρες για να έρθει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και να δούμε σε A' Τηλεοπτική Μετάδοση την Barbie στο Star, μάθετε τα πάντα για την ταινία-φανόμενο σε αριθμούς!

Με θέμα τη ζωή της πιο διάσημης κούκλας του πλανήτη και την υπογραφή της καταξιωμένης σκηνοθέτιδας Greta Gerwig, το φιλμ δεν ήταν απλώς μια εμπορική επιτυχία, αλλά ένα πρωτοφανές πολιτιστικό φαινόμενο που κυριάρχησε στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα.

Barbie: Η ταινία-φαινόμενο σε αριθμούς - Έρχεται σε Α' Μετάδοση στο Star!

Με προϋπολογισμό παραγωγής που άγγιξε τα 145 εκατομμύρια δολάρια, τον Ιούλιο του 2023 η ταινία με πρωταγωνιστές τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ, σημείωσε ένα σαρωτικό άνοιγμα 162 εκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο της σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ, καταγράφοντας την πιο επιτυχημένη πρεμιέρα στην ιστορία του κινηματογράφου για ταινία σκηνοθετημένη αποκλειστικά από γυναίκα. 

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Στη συνολική της πορεία στις αίθουσες, η Barbie ξεπέρασε τα 1,44 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις κι αναδείχτηκε στην εμπορικότερη ταινία της χρονιάς.

Barbie: Η ταινία-φαινόμενο σε αριθμούς - Έρχεται σε Α' Μετάδοση στο Star!

Η Barbie σε νούμερα

8 υποψηφιότητες για Βραβεία Όσκαρ (μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Διασκευασμένου Σεναρίου και Β' Ανδρικού/Γυναικείου Ρόλου).

1 Βραβείο Όσκαρ (Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το What Was I Made For? της Billie Eilish).

9 υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες, κερδίζοντας 2 (Καλύτερο Τραγούδι και το νεοσυσταθέν βραβείο Cinematic and Box Office Achievement).

Η σκηνοθέτιδα Greta Gerwig έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του κινηματογράφου με σόλο σκηνοθεσία που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

14 μέρες χρειάστηκαν για να γυριστεί η χορογραφία της εισαγωγικής σκηνής με το τραγούδι της Dua Lipa, Dance the Night.

Η Μάργκοτ Ρόμπι άλλαξε περισσότερα από πενήντα διαφορετικά κοστούμια κατά τη διάρκεια της ταινίας, τα περισσότερα σχεδιασμένα ως πιστές αναπαραστάσεις ιστορικών εμφανίσεων της διάσημης κούκλας της Mattel.

H παραγωγή χρησιμοποίησε τεράστιες ποσότητες ροζ χρώματος για τα σκηνικά της Barbie Land που προκάλεσε παγκόσμια έλλειψη στην εταιρεία Rosco.

Barbie: Η ταινία-φαινόμενο σε αριθμούς - Έρχεται σε Α' Μετάδοση στο Star!

Περισσότερα trivia για την Barbie

Ο βασικός μισθός της Ρόμπι για τον πρωταγωνιστικό ρόλο ανήλθε στα 12,5 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, επειδή ήταν και παραγωγός της ταινίας μέσω της εταιρείας της (LuckyChap Entertainment), η συνολική της αμοιβή μαζί με τα μπόνους από τις εισπράξεις των 1,44 δισ. δολαρίων εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γκόσκλινγκ έλαβε ακριβώς τον ίδιο βασικό μισθό με την πρωταγωνίστρια, δηλαδή 12,5 εκατομμύρια δολάρια, τηρώντας την ισότητα στις αμοιβές των δύο κεντρικών αστέρων.

Πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, η Gerwig διοργάνωσε ένα πιτζάμα πάρτι με τις γυναίκες του καστ, ώστε να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, θεωρώντας παράλληλα ότι «θα ήταν ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για να ξεκινήσουν».

Barbie: Η ταινία-φαινόμενο σε αριθμούς - Έρχεται σε Α' Μετάδοση στο Star!

Παρά τις προσδοκίες των θαυμαστών ότι το τραγούδι Barbie Girl των Aqua που κυκλοφόρησςε το 1997 θα ακουγόταν στην ταινία, ο Ulrich Møller-Jørgensen, μάνατζερ της τραγουδίστριας Lene Nystrøm, δήλωσε ότι δε χρησιμοποιήθηκε. Ακούσαμε το Barbie World, μια επανεκτέλεση του τραγουδιού, η οποία χρησιμοποιεί δείγμα (sample) από το Barbie Girl, με τους Aqua να αναγράφονται ως συντελεστές για την ερμηνεία και τη δημιουργία του κομματιού.

Το Dance the Night από την Dua Lipa βρέθηκε στην κορυφή των βρετανικών charts και γνώρισε παγκόσμια επιτυχία. Στο κλιπ, η Dua μπαίνει για τα καλά στον κόσμο της Barbie.

Μη χάσετε την Margot Robbie στο ρόλο της Barbie και τον Ryan Gosling ως Ken, το Σάββατο 19/9 στις 21:00 σε Α' Τηλεοπτική Μετάδοση στο Star.

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