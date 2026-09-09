Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα

Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απόψε, 9 Σεπτεμβρίου, στις 19:45, θα παρουσιαστεί η πρώτη δημοσκόπηση της GPO για το Star μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ.
  • Η δημοσκόπηση θα καταγράψει το πολιτικό σκηνικό και τον νέο συσχετισμό δυνάμεων ενόψει εθνικών εκλογών.
  • Ο Αντώνης Παπαργύρης θα αναλύσει την αξιολόγηση των πολιτών για τα κυβερνητικά μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Θα εξεταστούν οι αντιδράσεις για τα οικονομικά προγράμματα του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ.
  • Θα συζητηθούν οι επιπτώσεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων στις πολιτικές εξελίξεις.

Απόψε, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα, θα παρουσιαστεί η πρώτη δημοσκόπηση της GPO για το Star μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ., καταγράφοντας το πολιτικό σκηνικό και τον νέο συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των κομμάτων, ενόψει των εθνικών εκλογών.

ΖΑΧΑΡΕΑ

Μάρα Ζαχαρέα

Στο στούντιο θα βρίσκεται ο έγκριτος Διευθυντής Ερευνών Αντώνης Παπαργύρης, ο οποίος θα παρουσιάσει και θα αναλύσει πώς αξιολογούν οι πολίτες τα κυβερνητικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την οικονομία, αλλά και πώς υποδέχονται τις ανακοινώσεις για το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ από τον Νίκο Ανδρουλάκη και της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα.

ΣΤΑΡ

 Αντώνης Παπαργύρης

Ποιος από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς έπεισε περισσότερο τους πολίτες;

Πώς επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις οι ελληνοτουρκικές σχέσεις;

Απόψε, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 19:45, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, με τη Μάρα Ζαχαρέα.

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ΔΗΚΟΣΚΟΠΗΣΗ GPO
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
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