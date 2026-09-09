Λιάγκας: Στιγμιότυπο στο instagram από το ταξίδι με τους γιους του στην Ισλανδία

Νέο υλικό από το ταξίδι με τους γιους του στην Ισλανδία δημοσίευσε ο Γιώργος Λιάγκας. Σε αυτό, ο παρουσιαστής του «Πρωινού» του Ant1 δείχνει εικόνες μέσα από το Βlue Lagoon, το διάσημο γεωθερμικό spa της χώρας.

«Blue lagoon. 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί🤣 Το νερό έρχεται από 2000 μέτρα βάθος και το γαλάζιο χρώμα οφείλεται στο πυρίτιο…. Ισλανδία… μαγεία!!! #iceland», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε, με τον ίδιο να απολαμβάνει την εμπειρία μέσα στο ζεστό νερό.

«Και για τέλος, το καλύτερο. Το βλέπετε, δεν το νιώθετε όμως. Blue lagoon. Το νερό είναι μπλε επειδή έχει μέσα πυρίτιο. Η θερμοκρασία του είναι στους 37 - 40 βαθμούς Κελσίου. Έχει ιαματικές και ευεργετικές ιδιότητες για το δέρμα κι έρχεται από 2 χλμ.βάθος. Όλο γύρω γύρω είναι ηφαίστειο, είναι μαύρες πέτρες», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του στην Ισλανδία/ instagram

Το Blue Lagoon – Μπλε λίμνη- βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ισλανδία, περίπου 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ρέικιαβικ. Πρόκειται για μια τεχνητή λίμνη με εντυπωσιακά γαλαζοπράσινα, ζεστά νερά πλούσια σε πυρίτιο και θείο. Η θερμοκρασία του νερού προσφέρει χαλάρωση μέσα σε ένα εντυπωσιακό ηφαιστειακό τοπίο.

Λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και μετά τις διακοπές με το φουσκωτό σε Αιγαίο και Ιόνιο, ο Γιώργος Λιάγκας «κλείνει» την περίοδο του φετινού του καλοκαιριού, απολαμβάνοντας ένα ταξίδι στο εξωτερικό με τους γιους του, σε ένα μοναδικό τοπίο.