Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Blue Lagoon: «Άφησα το καλύτερο για το τέλος»

Το βίντεο από το διάσημο γεωθερμικό spa της Ισλανδίας

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Λιάγκας: Στιγμιότυπο στο instagram από το ταξίδι με τους γιους του στην Ισλανδία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε νέο υλικό από το ταξίδι του στην Ισλανδία με τους γιους του.
  • Επισκέφθηκε το Blue Lagoon, διάσημο γεωθερμικό spa με θερμοκρασία νερού 37-40 βαθμούς Κελσίου.
  • Το νερό του Blue Lagoon έχει γαλάζιο χρώμα λόγω του πυριτίου και προέρχεται από 2000 μέτρα βάθος.
  • Η λίμνη προσφέρει ιαματικές ιδιότητες και βρίσκεται 50 χιλιόμετρα από το Ρέικιαβικ.
  • Ο Λιάγκας ολοκληρώνει τις καλοκαιρινές του διακοπές πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του.

Νέο υλικό από το ταξίδι με τους γιους του στην Ισλανδία δημοσίευσε ο Γιώργος Λιάγκας. Σε αυτό, ο παρουσιαστής του «Πρωινού» του Ant1 δείχνει εικόνες μέσα από το Βlue Lagoon, το διάσημο γεωθερμικό spa της χώρας. 

Γιώργος Λιάγκας: Ταξίδι-έκπληξη στην Ισλανδία με τους γιους του

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Giorgos Liagas (@gliagas)

«Blue lagoon. 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί🤣 Το νερό έρχεται από 2000 μέτρα βάθος και το γαλάζιο χρώμα οφείλεται στο πυρίτιο…. Ισλανδία… μαγεία!!! #iceland», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε, με τον ίδιο να απολαμβάνει την εμπειρία μέσα στο ζεστό νερό.

«Και για τέλος, το καλύτερο. Το βλέπετε, δεν το νιώθετε όμως. Blue lagoon. Το νερό είναι μπλε επειδή έχει μέσα πυρίτιο. Η θερμοκρασία του είναι στους 37 - 40 βαθμούς Κελσίου. Έχει ιαματικές και ευεργετικές ιδιότητες για το δέρμα κι έρχεται από 2 χλμ.βάθος. Όλο γύρω γύρω είναι ηφαίστειο, είναι μαύρες πέτρες», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του στην Ισλανδία/ instagram

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του στην Ισλανδία/ instagram

Το Blue Lagoon – Μπλε λίμνη-  βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ισλανδία, περίπου 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ρέικιαβικ. Πρόκειται για μια τεχνητή λίμνη με εντυπωσιακά γαλαζοπράσινα, ζεστά νερά πλούσια σε πυρίτιο και θείο. Η θερμοκρασία του νερού προσφέρει χαλάρωση μέσα σε ένα εντυπωσιακό ηφαιστειακό τοπίο. 

Λιάγκας: Το βίντεο εν πλω με τους γιους του– «Τα καλύτερα ταξίδια της ζωής»

Λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και μετά τις διακοπές με το φουσκωτό σε Αιγαίο και Ιόνιο, ο Γιώργος Λιάγκας «κλείνει» την περίοδο του φετινού του καλοκαιριού, απολαμβάνοντας ένα ταξίδι στο εξωτερικό με τους γιους του, σε ένα μοναδικό τοπίο. 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
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ΙΣΛΑΝΔΙΑ
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BLUE LAGOON
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