Ο Γρηγόρης Μόργκαν κατέγραψε τον γιο του να ακούει τη μαμά του στο ραδιόφωνο

Μπορεί η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να βρίσκεται καθημερινά πίσω από το μικρόφωνο, όμως αυτή τη φορά είχε έναν πολύ ξεχωριστό ακροατή.

Ο ενός έτους γιος της, Jason, συντονίστηκε το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου στη ραδιοφωνική εκπομπή της μαμάς του, χαρίζοντας στους γονείς του μια από εκείνες τις μικρές οικογενειακές στιγμές που μένουν.

Την ώρα που η Ευρυδίκη βρισκόταν στον αέρα της εκπομπής της ο Γρηγόρης Μόργκαν άκουγε τη σύζυγό του από το σπίτι, έχοντας δίπλα του τον μικρό τους γιο. Θέλοντας μάλιστα να της δείξει ότι η εκπομπή της είχε γίνει οικογενειακή υπόθεση, της έστειλε μήνυμα ενημερώνοντάς την πως πατέρας και γιος την άκουγαν.

Ο Γρηγόρης μοιράστηκε παράλληλα ένα πολύ γλυκό στιγμιότυπο με τον Jason μπροστά από το ραδιόφωνο. Ο μικρούλης φαίνεται να βρίσκεται απέναντι από τη συσκευή, ακούγοντας τη φωνή της μαμάς του, ενώ πάνω στο βίντεο ο περήφανος μπαμπάς έγραψε: «Ακούμε τη μαμά κάθε μέρα».

Η ανάρτηση δεν άφησε ασυγκίνητη την Ευρυδίκη, η οποία μόλις πληροφορήθηκε πως ο γιος της την άκουγε, θέλησε να του μιλήσει και εκείνη μέσα από το ραδιόφωνο.

Με τον Γρηγόρη Μόργκαν να καταγράφει τη στιγμή, η ραδιοφωνική παραγωγός απευθύνθηκε στον μικρό Jason, προσπαθώντας να διαπιστώσει αν θα αναγνώριζε τη φωνή της μέσα από το ραδιόφωνο.