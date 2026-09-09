Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν ένα ηλεκτρικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα άλλο και έπεσε πάνω σε στάση με συνέπεια να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα πληροφορίες, το ατύχημα έγινε γύρω στις 13:00. Τα δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ηλεκτρικό να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει πάνω στη στάση ΚΑΝ-ΚΑΝ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, την ώρα που πολίτες περίμεναν δρομολόγιο των αστικών συγκοινωνιών.

Το σημείο του ατυχήματος με το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους μια 60χρονη γυναίκα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα στη λεκάνη και στα κάτω άκρα.

Το λεωφορείο έπεσε πάνω στην στάση, όπου περίμεναν πολίτες

Ένας ακόμα έχει υποστεί κατάγματα κάτω άκρων ενώ οι άλλοι δύο φέρουν πιο ελαφρά τραύματα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».