Καίτη Γαρμπή: Απάντησε στο trend των ’80s με πραγματική φωτογραφία της

«No 80s filter needed», σχολίασε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καίτη Γαρμπή συμμετείχε στο trend των '80s στα social media με παλιά φωτογραφία της.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία με έντονο μακιγιάζ και σκούρα μαλλιά, συνοδευόμενη από το σχόλιο "No 80s filter needed".
  • Η ανάρτησή της συνοδεύεται από το τραγούδι "Γυαλιά Καρφιά".
  • Είναι κριτής στο J2US και έχει αφήσει στίγμα στο ελληνικό τραγούδι.
  • Μαζί με τον Διονύση Σχοινά έχουν έναν γιο, τον Δημήτρη, που ακολουθεί τα βήματά τους.

Ένα νέο trend κάνει τις τελευταίες μέρες τον γύρο των social media, φέρνοντας αναμνήσεις από το παρελθόν.

Πολλοί celebrities μπήκαν στον πειρασμό να δοκιμάσουν το φίλτρο και να δουν πώς θα ήταν αν ζούσαν στη δεκαετία του '80. Η Καίτη Γαρμπή δε χρειάστηκε τη βοήθεια της τεχνολογίας για να ακολουθήσει το trend.

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Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από τα παλιά, όπου ποζάρει με έντονο μακιγιάζ, σκούρα μαλλιά με αφέλειες και γενικότερα με ένα στιλ που παραπέμπει στην αισθητική της εποχής.

«No 80s filter needed», έγραψε με χιούμορ πάνω στη φωτογραφία, τονίζοντας πως στην περίπτωσή της δεν χρειάζεται κανένα φίλτρο για να ταξιδέψει πίσω στον χρόνο.

Απογείωσε το throwback με το τραγούδι «Γυαλιά Καρφιά» που επέλεξε για να συνοδεύσει την ανάρτησή της.

Η Καίτη Γαρμπή στα 80s

Η Καίτη Γαρμπή στα 80s

Ως λάτρης των social media, η Καίτη Γαρμπή έδωσε τη δική της προσωπική πινελιά στο trend που κατακλύζει το διαδίκτυο, θυμίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια αγαπημένη περίοδο της ζωής της.

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Με μια γεμάτη επιτυχίες δισκογραφία και αμέτρητες επιτυχημένες συνεργασίες στο ενεργητικό της, η Καίτη Γαρμπή έχει αφήσει αναμφίβολα το δικό της στίγμα στο ελληνικό τραγούδι! Εκτός από τα φώτα της σκηνής και την επαφή με το κοινό της, τα τελευταία χρόνια την έχει κερδίσει και ο χώρος της τηλεόρασης, συμμετέχοντας ως κριτής στο J2US με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.

Η Καίτη Γαρμπή με τον γιο της, Δημήτρη

Η Καίτη Γαρμπή με τον γιο της, Δημήτρη

Συνοδοιπόρος και συμπαραστάτης στη ζωή της ο Διονύσης Σχοινάς, με τον οποίο μοιράζονται πολλά παραπάνω από την κοινή αγάπη τους για τη μουσική. Η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση και ο σεβασμός είναι μερικά από τα στοιχεία που τους κρατούν ενωμένους όλα αυτά τα χρόνια, ωστόσο αυτό που πραγματικά τους έδεσε και τους έκανε να πιστέψουν στο «για πάντα» είναι η γέννηση του γιου τους, Δημήτρη, ο οποίος ακολουθεί τα βήματά τους. 

 

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KΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
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