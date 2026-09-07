Την προγραμματισμένη τους συναυλία που θα πραγματοποιούσαν απόψε Δευτέρα (7/9) στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας αποφάσισαν να ακυρώσουν η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς.

Την είδηση έκανε γνωστή η Καίτη Γαρμπή μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9). Η μη ολοκλήρωση των προετοιμασιών στο χρονοδιάγραμμα που είχαν υπολογίσει οι δύο καλλιτέχνες, υποχρέωσε την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά να μεταθέσουν τα πλάνα τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Αγαπημένοι μας,

ο Διονύσης κι εγώ ζητάμε ένα μεγάλο συγνώμη γιατί δεν μιλήσαμε αμέσως για την ακύρωση της συναυλίας.

Για τη συγκεκριμένη βραδιά και για να γιορτάσουμε το τελευταίο μας live μαζί, ετοιμάζαμε κάτι πολύ μεγάλο. Δυστυχώς όμως οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε και εντέλει οι πιθανότητες να υλοποιήσουμε αυτό που ονειρευόμαστε ήταν ελάχιστες.

Έτσι πήραμε την απόφαση να κάνουμε ένα βήμα πίσω…

Δίνουμε υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε με τον τρόπο που μας πρέπει, σε συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να γίνουμε μια αγκαλιά και μια φωνή όλοι μαζί, όπως ξέρουμε να κάνουμε!

Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, στα εύκολα και στα δύσκολα. Σας αγαπάμε! Διονύσης, Καίτη”, έγραψε στην ανάρτησή της.