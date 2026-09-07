Γαρμπή - Σχοινάς: Ακύρωσαν την αποψινή τους συναυλία στο Κατράκειο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς ακύρωσαν τη συναυλία τους στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα (7/9).
  • Η ανακοίνωση έγινε μέσω Instagram από την Καίτη Γαρμπή, η οποία ζήτησε συγγνώμη για την καθυστέρηση στην ενημέρωση.
  • Η ακύρωση οφείλεται σε μη ολοκλήρωση των προετοιμασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
  • Οι καλλιτέχνες υποσχέθηκαν ότι θα ξαναβρεθούν σε καλύτερες συνθήκες στο μέλλον.
  • Ευχαρίστησαν το κοινό για τη στήριξή του σε δύσκολες στιγμές.

Την προγραμματισμένη τους συναυλία που θα πραγματοποιούσαν απόψε Δευτέρα (7/9) στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας αποφάσισαν να ακυρώσουν η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς.

Την είδηση έκανε γνωστή η Καίτη Γαρμπή μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9). Η μη ολοκλήρωση των προετοιμασιών στο χρονοδιάγραμμα που είχαν υπολογίσει οι δύο καλλιτέχνες, υποχρέωσε την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά να μεταθέσουν τα πλάνα τους.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Αγαπημένοι μας,

ο Διονύσης κι εγώ ζητάμε ένα μεγάλο συγνώμη γιατί δεν μιλήσαμε αμέσως για την ακύρωση της συναυλίας.

Για τη συγκεκριμένη βραδιά και για να γιορτάσουμε το τελευταίο μας live μαζί, ετοιμάζαμε κάτι πολύ μεγάλο. Δυστυχώς όμως οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε και εντέλει οι πιθανότητες να υλοποιήσουμε αυτό που ονειρευόμαστε ήταν ελάχιστες.

Έτσι πήραμε την απόφαση να κάνουμε ένα βήμα πίσω…

Δίνουμε υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε με τον τρόπο που μας πρέπει, σε συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να γίνουμε μια αγκαλιά και μια φωνή όλοι μαζί, όπως ξέρουμε να κάνουμε!

Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, στα εύκολα και στα δύσκολα. Σας αγαπάμε! Διονύσης, Καίτη”, έγραψε στην ανάρτησή της.

γαρμπη σχοινας

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KΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
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