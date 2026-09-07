5 Μέρες, 5 Ταινίες, 5 Α' Τηλεοπτικές Προβολές Στο Star!

Από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου, στις 22:10, οι κινηματογραφικές πρεμιέρες έχουν καθημερινό ραντεβού στην prime time ζώνη του Star!

Μια ξεχωριστή κινηματογραφική εβδομάδα με πέντε δυνατές ταινίες σε Α’ τηλεοπτική προβολή στο Star! Δράση, αγωνία και ανατροπές με αστυνομικά θρίλερ, ταινίες μυστηρίου και κατασκοπευτικές περιπέτειες, που έρχονται για πρώτη φορά στην οθόνη του Star χαρίζοντας στους τηλεθεατές πέντε συνεχόμενες βραδιές γεμάτες θέαμα και ψυχαγωγία!

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου - Πέραν Κάθε Υποψίας (Above Suspicion)

Η εβδομάδα ξεκινά με το αστυνομικό θρίλερ αμερικανικής παραγωγής του 2019, σε σκηνοθεσία Φίλιπ Νόις. Η Εμίλια Κλαρκ, ο Τζακ Χιούστον, ο Τζόνι Νόξβιλ και ο Κέβιν Νταν πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία όπου η εγκληματικότητα, η διαφθορά και οι επικίνδυνες σχέσεις οδηγούν σε μια υπόθεση με απρόβλεπτη εξέλιξη. https://www.star.gr/tv/tainies/peran-kathe-upopsias-above-suspicion

Δείτε το trailer της ταινίας Πέραν Κάθε Υποψίας (Above Suspicion) εδώ: https://youtu.be/av0UwUMCe4E

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου - Μυστήριο στη Βενετία (A Haunting in Venice)

Ο Κένεθ Μπράνα επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ως Ηρακλής Πουαρό, υπογράφοντας και τη σκηνοθεσία, σε ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο μυστικά, φαντάσματα και ανατροπές, που διαδραματίζεται στη Βενετία. https://www.star.gr/tv/tainies/mustirio-sti-venetia-a-haunting-in-venice

Δείτε το trailer της ταινίας Μυστήριο στη Βενετία (A Haunting in Venice) εδώ: https://youtu.be/hD0_KV4l_6M

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου - Αποστολή στην Ελλάδα (Bricklayer)

Ο Άαρον Έκχαρτ πρωταγωνιστεί σε ένα καταιγιστικό κατασκοπικό θρίλερ, αμερικανικής παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Ρένι Χάρλιν, με φόντο την Ελλάδα και μια επικίνδυνη διεθνή συνωμοσία. Στην ταινία συμμετέχει και ο Άκης Σακελλαρίου. https://www.star.gr/tv/tainies/apostoli-stin-ellada-bricklayer

Δείτε το trailer της ταινίας Αποστολή στην Ελλάδα (Bricklayer)εδώ: https://youtu.be/iAtfD79zgg8

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου - Υπνωτιστές (Hypnotic)

Ο Μπεν Άφλεκ πρωταγωνιστεί σε μια περιπέτεια μυστηρίου του Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και η πραγματικότητα μπορεί να αλλάξει… με μια μόνο ματιά. https://www.star.gr/tv/tainies/upnotistes-hypnotic

Δείτε το trailer της ταινίας Υπνωτιστές (Hypnotic) εδώ: https://youtu.be/tz4XI8HM3PQ

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου - Λήστης με Στυλ (Bandit)

Το πενθήμερο ολοκληρώνεται με μια αστυνομική περιπέτεια καναδικής παραγωγής, βασισμένη σε αληθινή ιστορία. Ο Τζος Ντουχάμελ και ο Μελ Γκίμπσον πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία ληστειών, καταδιώξεων και ενός ιδιαίτερα χαρισματικού εγκληματία, που ξέρει να παίζει το παιχνίδι… με τους δικούς του κανόνες. https://www.star.gr/tv/tainies/listis-me-stul-bandit

Δείτε το trailer της ταινίας Λήστης με Στυλ (Bandit) εδώ: https://youtu.be/bjK1khA0Yrc

Πέντε συνεχόμενες ημέρες, πέντε πρεμιέρες, πέντε διαφορετικές κινηματογραφικές προτάσεις!

Οι καλύτερες ιστορίες είναι στο Star, που συνεχίζει δυναμικά και τη νέα τηλεοπτική σεζόν να επενδύει στο ξένο πρόγραμμα, προσφέροντας στους τηλεθεατές ένα πλούσιο πρόγραμμα με μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου, οι κινηματογραφικές πρεμιέρες έχουν καθημερινό ραντεβού στις 22:10 στο Star!