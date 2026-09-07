Πέντε μέρες, πέντε ταινίες, πέντε Α’ Τηλεοπτικές Προβολές στο Star!

Above Suspicion, A Haunting in Venice, Bricklayer, Hypnotic και Bandit

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07.09.26 , 17:00 Πέντε μέρες, πέντε ταινίες, πέντε Α’ Τηλεοπτικές Προβολές στο Star!
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5 Μέρες, 5 Ταινίες, 5 Α' Τηλεοπτικές Προβολές Στο Star!
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου, το Star προβάλλει πέντε ταινίες σε Α’ τηλεοπτική προβολή στις 22:10.
  • Δευτέρα 7/9: Πέραν Κάθε Υποψίας, αστυνομικό θρίλερ με Εμίλια Κλαρκ.
  • Τρίτη 8/9: Μυστήριο στη Βενετία, με τον Κένεθ Μπράνα ως Ηρακλή Πουαρό.
  • Τετάρτη 9/9: Αποστολή στην Ελλάδα, κατασκοπικό θρίλερ με Άαρον Έκχαρτ.
  • Πέμπτη 10/9: Υπνωτιστές, περιπέτεια μυστηρίου με Μπεν Άφλεκ και Παρασκευή 11/9: Λήστης με Στυλ, αστυνομική περιπέτεια βασισμένη σε αληθινή ιστορία.

Από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου, στις 22:10, οι κινηματογραφικές πρεμιέρες έχουν καθημερινό ραντεβού στην prime time ζώνη του Star!

Μια ξεχωριστή κινηματογραφική εβδομάδα με πέντε δυνατές ταινίες σε Α’ τηλεοπτική προβολή στο Star! Δράση, αγωνία και ανατροπές με αστυνομικά θρίλερ, ταινίες μυστηρίου και κατασκοπευτικές περιπέτειες, που έρχονται για πρώτη φορά στην οθόνη του Star χαρίζοντας στους τηλεθεατές πέντε συνεχόμενες βραδιές γεμάτες θέαμα και ψυχαγωγία!

  • Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου - Πέραν Κάθε Υποψίας (Above Suspicion)

Πέντε μέρες, πέντε ταινίες, πέντε Α’ Τηλεοπτικές Προβολές στο Star! 

Η εβδομάδα ξεκινά με το αστυνομικό θρίλερ αμερικανικής παραγωγής του 2019, σε σκηνοθεσία Φίλιπ Νόις. Η Εμίλια Κλαρκ, ο Τζακ Χιούστον, ο Τζόνι Νόξβιλ και ο Κέβιν Νταν πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία όπου η εγκληματικότητα, η διαφθορά και οι επικίνδυνες σχέσεις οδηγούν σε μια υπόθεση με απρόβλεπτη εξέλιξη. https://www.star.gr/tv/tainies/peran-kathe-upopsias-above-suspicion

Δείτε το trailer της ταινίας Πέραν Κάθε Υποψίας (Above Suspicion) εδώ: https://youtu.be/av0UwUMCe4E

  • Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου - Μυστήριο στη Βενετία (A Haunting in Venice)

Πέντε μέρες, πέντε ταινίες, πέντε Α’ Τηλεοπτικές Προβολές στο Star!

Ο Κένεθ Μπράνα επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ως Ηρακλής Πουαρό, υπογράφοντας και τη σκηνοθεσία, σε ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο μυστικά, φαντάσματα και ανατροπές, που διαδραματίζεται στη Βενετία. https://www.star.gr/tv/tainies/mustirio-sti-venetia-a-haunting-in-venice

Δείτε το trailer της ταινίας Μυστήριο στη Βενετία (A Haunting in Venice) εδώ: https://youtu.be/hD0_KV4l_6M

  • Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου - Αποστολή στην Ελλάδα (Bricklayer)

Πέντε μέρες, πέντε ταινίες, πέντε Α’ Τηλεοπτικές Προβολές στο Star!

Ο Άαρον Έκχαρτ πρωταγωνιστεί σε ένα καταιγιστικό κατασκοπικό θρίλερ, αμερικανικής παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Ρένι Χάρλιν, με φόντο την Ελλάδα και μια επικίνδυνη διεθνή συνωμοσία. Στην ταινία συμμετέχει και ο Άκης Σακελλαρίου. https://www.star.gr/tv/tainies/apostoli-stin-ellada-bricklayer

Δείτε το trailer της ταινίας Αποστολή στην Ελλάδα (Bricklayer)εδώ: https://youtu.be/iAtfD79zgg8

  • Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου - Υπνωτιστές (Hypnotic)

Πέντε μέρες, πέντε ταινίες, πέντε Α’ Τηλεοπτικές Προβολές στο Star!

Ο Μπεν Άφλεκ πρωταγωνιστεί σε μια περιπέτεια μυστηρίου του Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και η πραγματικότητα μπορεί να αλλάξει… με μια μόνο ματιά. https://www.star.gr/tv/tainies/upnotistes-hypnotic

Δείτε το trailer της ταινίας Υπνωτιστές (Hypnotic) εδώ: https://youtu.be/tz4XI8HM3PQ

  • Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου - Λήστης με Στυλ (Bandit)

Πέντε μέρες, πέντε ταινίες, πέντε Α’ Τηλεοπτικές Προβολές στο Star!

Το πενθήμερο ολοκληρώνεται με μια αστυνομική περιπέτεια καναδικής παραγωγής, βασισμένη σε αληθινή ιστορία. Ο Τζος Ντουχάμελ και ο Μελ Γκίμπσον πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία ληστειών, καταδιώξεων και ενός ιδιαίτερα χαρισματικού εγκληματία, που ξέρει να παίζει το παιχνίδι… με τους δικούς του κανόνες. https://www.star.gr/tv/tainies/listis-me-stul-bandit

Δείτε το trailer της ταινίας Λήστης με Στυλ (Bandit) εδώ: https://youtu.be/bjK1khA0Yrc

Πέντε συνεχόμενες ημέρες, πέντε πρεμιέρες, πέντε διαφορετικές κινηματογραφικές προτάσεις!

Οι καλύτερες ιστορίες είναι στο Star, που συνεχίζει δυναμικά και τη νέα τηλεοπτική σεζόν να επενδύει στο ξένο πρόγραμμα, προσφέροντας στους τηλεθεατές ένα πλούσιο πρόγραμμα με μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου, οι κινηματογραφικές πρεμιέρες έχουν καθημερινό ραντεβού στις 22:10 στο Star!

 

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